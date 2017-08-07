Собственные доходы бюджета Новосибирской области выросли на 11%

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Собственные доходы бюджета Новосибирской области выросли по итогам первого полугодия 2017 года на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщил в ходе заседания регионального правительства министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко.

«По доходам в первом полугодии мы получили 59 млрд руб., в том числе 51 млрд руб. собственных доходов. Динамика по отношению к первому полугодию 2016 года составила 11%», — сказал Голубенко.

Он пояснил, что основными источниками роста доходов бюджета стали налог на прибыль организаций, сборы которого увеличились в 2017 году на 28,4%, НДФЛ, возросший на 9,3%, налог на имущество организаций — 112,5%. При этом во всех случаях темпы роста оказались выше плановых.

Министр призвал «не впадать в эйфорию» в связи с приростом доходов, поскольку пик их увеличения пришелся на первый квартал, к середине года динамика снизилась с 20 до 11%, а к концу года показатель роста, ожидают аналитики в Минфине РФ, снизится до прогнозируемых по итогам года 4,5%.

Таким образом, в целом по году бюджет будет исполнен в рамках плановых значений, а не с существенным их превышением, подчеркнул министр.