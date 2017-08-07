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15:52 (мск), источник: Вести - Калининград

Дорогу Черняховск-Озерск отремонтируют до конца года

В Озерском районе фермер разработал ульи нового поколения. По его мнению, пчелам лучше жить в стеклянных домиках. Плюсов несколько. Но главное, себестоимость продукции снижается в 2 раза, мед станет более доступным для жителей области.

Пасеку посетил глава Калининградской области Антон Алиханов.

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После он посмотрел, как идет строительство моста и ремонт детского сада.

Константин Морозов, корреспондент:

— В этом пчеловодческом хозяйстве ставят самые высокие цели: не только добывают мед, но и строят ульи. А за результатом следит Владимир Ильич Ленин.

Эту ферму с нуля построил Видмантас Бразаускас. Предприниматель больше 20 лет занимался производством мебели. Начать сельскохозяйственный бизнес помог правительственный грант более чем в 1 миллион рублей. Фермер рассказывает, что сейчас у него высокотехнологическое производство. Главе Калининградской области показывают улей последнего поколения.

Видмантас Бразаускас, пчеловод:

— Бортевой мед у нас на рынке продают и цена в 2 раза выше. Здесь нет понятия «бортевой мед». Можно в холодильник поместить рой и будет такой же мед. Главное, в каком месте располагается улей, какая медоносная база, какая экология!

Чтобы машины разлетались по дорогам, как пчелы по полям. В районе в 2017 по программе безопасные и качественные дороги сделают 28 километров трассы Черняховск — Озерск. Мост довоенной постройки на выезде из поселка Рассказово приводят в порядок впервые. Стоимость его восстановления обойдется бюджету в 1 миллион рублей.

— Они на субподряде!

— С зарплатами как? Нормально платят?

— Нормально все!

— С задержками проблем нет?

 — Нет!

— Ну, хорошо! Точно?

— Точно!

— В глаза мне смотреть! Я потом без министра приеду, проверю!

Последней точкой визита главы региона стал самый крупный детский сад Озерска. Здесь завершился капитальный ремонт. На этот объект по решению Антона Алиханова было дополнительно выделено 8 миллионов рублей на утепление фасада. Власти разрешили муниципалитету использовать сэкономленные деньги на проведение дополнительных работ по ремонту цоколя и отмостки здания.

Антон Алиханов, глава Калининградской области:

— Мы решили, что раз уж мы сюда приехали, посмотреть максимальное количество объектов, которые делаются. Не остановились в Ново-Гурьевской школе. Мы обещали, когда приезжали в прошлый раз, выделить деньги на перенос котельной. Проектирование завершилось, торги первые не состоялись. Я надеюсь, что все успеют сделать и закончат осень вынос этой котельной.

Глава Калининградской области продолжит инспектировать ход выполнения различных программ и своих поручений во всех частях региона.

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