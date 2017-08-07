«Теплосеть» пересчитает доначисления за апрель и октябрь 2015 года
«Калининградтеплосеть» сделает перерасчет по доначислениям за апрель и октябрь 2015 года.
«Калининградтеплосеть» сделает перерасчет по доначислениям за апрель и октябрь 2015 года.
Верховный суд подтвердил правомерность ранее принятых решений судов первой и второй инстанций о незаконных действиях компании.
Перерасчет будет произведен в ноябре 2017 года.
«Если потребитель уже оплатил указанные доначисления, сумма переплаты будет зачтена в счёт погашения имеющейся задолженности по отоплению за прошлые неоплаченные периоды. В случае отсутствия задолженности, на сумму переплаты будет уменьшено текущее начисление по услуге отопления за октябрь 2017 года», — рассказали в
Если размер переплаты превышает сумму имеющейся задолженности по прошлым периодам, абонент также вправе обратиться с заявлением в МП «Калининградтеплосеть» о зачете указанной переплаты в счёт оплаты текущего счета за горячее водоснабжение либо о получении суммы перерасчёта наличными.
Но в компании предупреждают: суммы за отопление, начисленные по итогам апреля и октября 2016 года, нужно обязательно оплатить в полном объеме. Правомерность действий муниципального предприятия в этой части подтверждена в судах первой и второй инстанций.