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13:39 (мск), источник: АиФ Калининград

«Теплосеть» пересчитает доначисления за апрель и октябрь 2015 года

«Калининградтеплосеть» сделает перерасчет по доначислениям за апрель и октябрь 2015 года.

Источник: Аргументы и факты

Верховный суд подтвердил правомерность ранее принятых решений судов первой и второй инстанций о незаконных действиях компании.

Перерасчет будет произведен в ноябре 2017 года.

«Если потребитель уже оплатил указанные доначисления, сумма переплаты будет зачтена в счёт погашения имеющейся задолженности по отоплению за прошлые неоплаченные периоды. В случае отсутствия задолженности, на сумму переплаты будет уменьшено текущее начисление по услуге отопления за октябрь 2017 года», — рассказали в пресс-службе «Калининградтеплосети».

Если размер переплаты превышает сумму имеющейся задолженности по прошлым периодам, абонент также вправе обратиться с заявлением в МП «Калининградтеплосеть» о зачете указанной переплаты в счёт оплаты текущего счета за горячее водоснабжение либо о получении суммы перерасчёта наличными.

Но в компании предупреждают: суммы за отопление, начисленные по итогам апреля и октября 2016 года, нужно обязательно оплатить в полном объеме. Правомерность действий муниципального предприятия в этой части подтверждена в судах первой и второй инстанций.

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