Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
Названа причина массовой драки в воинской части на Урале
Мнение: как США ответят на действия России
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
СМИ: телеведущий Андрей Малахов уходит в декретный отпуск
СМИ о том, как в Украине возникла столица бандитов
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Собираюсь брать — глава ДНР о захвате Киева
СМИ о том, как в Украине возникла столица бандитов
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
13:33 (мск), источник: Tengrinews

Евро ставит рекорды: продолжит ли европейская валюта рост

На прошлой неделе европейская валюта укреплялась к доллару до максимального уровня с января 2015 года, достигнув отметки 1,19 доллара за евро.

Источник: Tengrinews

В Казахстане биржевой курс евро по состоянию на 7 августа составляет 398,5 тенге за единицу валюты. При этом, по мнению опрошенных корреспондентом Tengrinews.kz экспертов, это еще не предел.

Рост евро по отношению к тенге начался с середины июня, но особенно усилился в предыдущем месяце. Как отметила заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова, с 1 июля и по сегодняшний день евро плавно укрепился к тенге на 7 процентов.

Финансовый эксперт Саян Комбаров объясняет, что происходящее связано с ослаблением доллара США к прочим валютам.

«Хотя ФРС США поднимала свою ставку дважды за последний год, эти повышения очень незначительны. Повышение ставки ФРС ведет к удорожанию обслуживания госдолга США и частных заемщиков, а также к снижению стоимости трежерис США. Это также способно привести к снижению и даже обрушению роста стоимости акций на фондовом рынке. Поэтому такое повышение ставок будет вестись очень долго и осторожно. В этой связи доллар США вновь стал ослабляться против евро, а цены на акции и золото — вновь расти. Выросли также цены на сырьевые товары и нефть», — пояснил Комбаров.

В свою очередь Мильчакова добавил, что на укрепление евро повлияла положительная макроэкономическая статистика в Еврозоне, оптимистичные комментарии Европейского центрального банка о том, что политика количественного смягчения оправдала себя и принесла положительные результаты. Чего не скажешь о жесткой денежно-кредитной политике ФРС США.

«Европейская экономика определенно справилась с кризисом, в то время как для экономики США кризис не прошел бесследно — стагнация заметна до сих пор. Негативную роль для доллара сыграло решение ФРС отказаться от повышения процентной ставки в июле. Поэтому доллар ослаб, а евро укрепилось», — пояснила Мильчакова.

Оба эксперта склоняются к тому, что рост евро продолжится. «Осенью Конгрессу США вновь предстоит заняться утверждением предела госдолга и расходов бюджета. Скорее всего, в результате этих событий доллар США продолжит свое ослабление против евро. Возможно, будет наблюдаться рост цен на сырьевые товары, промышленные и драгоценные металлы. Даже цена на криптовалюту биткоин недавно второй раз обновила свой исторический максимум», — поделился мнением Комбаров.

Заместитель директора аналитического департамента «Альпари» уточнила, что масштаб роста евро к тенге будет зависеть не только от продолжения тенденций стагнации в США, но и от иных факторов, в частности, от цены на нефть.

«При сильном падении цены на нефть (до 45 долларов за баррель и ниже) евро вырастет еще сильнее», — заключила Мильчакова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Суд продлил арест Куандыку Бишимбаеву
В МИД рассказали о возможных мерах России в ответ на санкции США
Правительство утвердило проект о здоровом образе жизни россиян
ЕС будет взимать с Великобритании деньги минимум до 2020 года
Минэнерго предупредило о рисках при транзите газа через Украину
Путин поручил повысить качество похоронных услуг для россиян
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
Сицилийские пожарные поджигали лес ради бонусных выплат
Спорт
«Прошлое не учитывается»: «Спартак» разгромно проиграл «Зениту» Накануне на забитом почти под завязку многотысячном стадионе «Санкт-Петербург» состоялся, пожалуй, главный матч лета в чемпионате России по футболу
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении Главной причиной ухода телеведущего с канала называют декретный отпуск
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь