Евро ставит рекорды: продолжит ли европейская валюта рост

Источник: Tengrinews

В Казахстане биржевой курс евро по состоянию на 7 августа составляет 398,5 тенге за единицу валюты. При этом, по мнению опрошенных корреспондентом Tengrinews.kz экспертов, это еще не предел.

Рост евро по отношению к тенге начался с середины июня, но особенно усилился в предыдущем месяце. Как отметила заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова, с 1 июля и по сегодняшний день евро плавно укрепился к тенге на 7 процентов.

Финансовый эксперт Саян Комбаров объясняет, что происходящее связано с ослаблением доллара США к прочим валютам.

«Хотя ФРС США поднимала свою ставку дважды за последний год, эти повышения очень незначительны. Повышение ставки ФРС ведет к удорожанию обслуживания госдолга США и частных заемщиков, а также к снижению стоимости трежерис США. Это также способно привести к снижению и даже обрушению роста стоимости акций на фондовом рынке. Поэтому такое повышение ставок будет вестись очень долго и осторожно. В этой связи доллар США вновь стал ослабляться против евро, а цены на акции и золото — вновь расти. Выросли также цены на сырьевые товары и нефть», — пояснил Комбаров.

В свою очередь Мильчакова добавил, что на укрепление евро повлияла положительная макроэкономическая статистика в Еврозоне, оптимистичные комментарии Европейского центрального банка о том, что политика количественного смягчения оправдала себя и принесла положительные результаты. Чего не скажешь о жесткой денежно-кредитной политике ФРС США.

«Европейская экономика определенно справилась с кризисом, в то время как для экономики США кризис не прошел бесследно — стагнация заметна до сих пор. Негативную роль для доллара сыграло решение ФРС отказаться от повышения процентной ставки в июле. Поэтому доллар ослаб, а евро укрепилось», — пояснила Мильчакова.

Оба эксперта склоняются к тому, что рост евро продолжится. «Осенью Конгрессу США вновь предстоит заняться утверждением предела госдолга и расходов бюджета. Скорее всего, в результате этих событий доллар США продолжит свое ослабление против евро. Возможно, будет наблюдаться рост цен на сырьевые товары, промышленные и драгоценные металлы. Даже цена на криптовалюту биткоин недавно второй раз обновила свой исторический максимум», — поделился мнением Комбаров.

Заместитель директора аналитического департамента «Альпари» уточнила, что масштаб роста евро к тенге будет зависеть не только от продолжения тенденций стагнации в США, но и от иных факторов, в частности, от цены на нефть.