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15:29 (мск), источник: Новый Калининград

Ведерников поручил разобраться с забором вокруг стадиона к ЧМ-2018

Временный забор по периметру строительной площадки стадиона для игр Чемпионата мира по футболу-2018 года должен быть убран. Об этом, как передает пресс-служба правительства, на закрытом совещании заявил заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников.

Источник: Новый Калининград

«Мне непонятны причины, по которым вопрос до сих пор актуален. Эта проблема уже поднималась на предыдущем совещании, была озвучена во время визита вице-премьера Правительства РФ Виталия Мутко. Ничего запредельного в этом вопросе нет. Временное ограждение сегодня не несет особой миссии безопасности, но мешает перейти к новому этапу строительных работ. Никто не заставляет сегодня устанавливать тот забор, который необходим при проведении массовых мероприятий и регламентирован требованиями FIFA, сейчас нам нужно только обеспечить безопасность строительства объекта ЧМ, а не его использования и безопасность команд и зрителей. Чувствуете разницу? Считаю вполне реальным оперативно решить этот вопрос и к следующему совещанию доложить сроки демонтажа временного забора и укрепления основной конструкции», — отметил Михаил Ведерников.

По его словам, подрядчикам также должны увеличить темпы доставки песка на остров Октябрьский. Кроме того, подрядной организации поручено регулярно докладывать о ходе работ по откачке разжиженных грунтов.

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