Ведерников поручил разобраться с забором вокруг стадиона к ЧМ-2018
Временный забор по периметру строительной площадки стадиона для игр Чемпионата мира по футболу-2018 года должен быть убран. Об этом, как передает
Временный забор по периметру строительной площадки стадиона для игр Чемпионата мира по футболу-2018 года должен быть убран. Об этом, как передает
«Мне непонятны причины, по которым вопрос до сих пор актуален. Эта проблема уже поднималась на предыдущем совещании, была озвучена во время визита
По его словам, подрядчикам также должны увеличить темпы доставки песка на остров Октябрьский. Кроме того, подрядной организации поручено регулярно докладывать о ходе работ по откачке разжиженных грунтов.