Ведерников поручил разобраться с забором вокруг стадиона к ЧМ-2018

«Мне непонятны причины, по которым вопрос до сих пор актуален. Эта проблема уже поднималась на предыдущем совещании, была озвучена во время визита вице-премьера Правительства РФ Виталия Мутко. Ничего запредельного в этом вопросе нет. Временное ограждение сегодня не несет особой миссии безопасности, но мешает перейти к новому этапу строительных работ. Никто не заставляет сегодня устанавливать тот забор, который необходим при проведении массовых мероприятий и регламентирован требованиями FIFA, сейчас нам нужно только обеспечить безопасность строительства объекта ЧМ, а не его использования и безопасность команд и зрителей. Чувствуете разницу? Считаю вполне реальным оперативно решить этот вопрос и к следующему совещанию доложить сроки демонтажа временного забора и укрепления основной конструкции», — отметил Михаил Ведерников.