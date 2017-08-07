Очистные сооружения в Коктебеле начнут строить в 2018 году — власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости (Крым). Строительство новых
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости (Крым). Строительство новых
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Глава администрации также заверил, что жалобы жителей и гостей Коктебеля на загрязнения морской воды нечистотами у берегов поселка не остаются без внимания властей.
«Вчера мы провели рейд с участием Роспотребнадзора, полиции, управлений торговли и муниципального контроля по выявлению данных фактов (загрязнения морской воды канализационными стоками — ред.). Сегодня вызвали этих предпринимателей, которые, возможно, неправильно торговали и нарушали закон в части слива. Сейчас эти вопросы рассматривает комиссия», — отметил градоначальник.
На минувшей неделе представители общественности Крыма по результатам обхода пляжей в поселке Коктебель заявили, что в море идет бесконтрольный сброс нечистот из местных гостиниц и заведений общепита.
«Коллектор практически полностью проложен. На сегодняшний день завершаются работы по благоустройству зон прокладки коллектора. Думаю, к концу этого года мы его запустим», — сказал глава администрации города.