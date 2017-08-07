Очистные сооружения в Коктебеле начнут строить в 2018 году — власти

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил глава администрации Феодосии Станислав Крысин.

«По канализационно-очистным системам сейчас идут проектно-изыскательские работы. Работы усложняются тем, что многие годы строительство домов, гостиниц там велось неправильно, хаотично. Практически все магистрали застроены. Мы пытаемся сделать так, чтобы и собственники были довольны, и мы смогли выполнить работу. Думаю, в этом году мы закончим проектно-изыскательские работы, и на следующий год будем рассматривать вопрос строительства», — рассказал Крысин.

Глава администрации также заверил, что жалобы жителей и гостей Коктебеля на загрязнения морской воды нечистотами у берегов поселка не остаются без внимания властей.

«Вчера мы провели рейд с участием Роспотребнадзора, полиции, управлений торговли и муниципального контроля по выявлению данных фактов (загрязнения морской воды канализационными стоками — ред.). Сегодня вызвали этих предпринимателей, которые, возможно, неправильно торговали и нарушали закон в части слива. Сейчас эти вопросы рассматривает комиссия», — отметил градоначальник.

На минувшей неделе представители общественности Крыма по результатам обхода пляжей в поселке Коктебель заявили, что в море идет бесконтрольный сброс нечистот из местных гостиниц и заведений общепита.

Что касается нового канализационного коллектора в центре Феодосии, его запуск, по словам Крысина, планируется осуществить до конца этого года.