На Южном Урале суд арестовал 25 самолетов

Арбитражный суд Челябинской области наложил арест на 25
За компанией числится долг в 53 миллиона рублей. Бывшие владельцы фирмы продали свои доли, но так и не получили денег за них и потребовали ввести обеспечительные меры.
«По настоящее время оплата действительной стоимости доли ответчиком не произведена, ответчик на контакт не идет и уклоняется от предусмотренных законом выплат, вышедшим участникам общества», — говорится в решении суда.
Авиакомпания «Челавиа» продает и сдает в аренду самолеты, передает «Уралинформбюро».