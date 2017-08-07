На Южном Урале суд арестовал 25 самолетов

Источник: УралИнформБюро

Арбитражный суд Челябинской области наложил арест на 25 учебно-тренировочных самолетов малого класса авиакомпании «Челавиа». Воздушные суда, с которыми теперь запрещены регистрационные действия, станут обеспечением в судебном споре вокруг предприятия.

За компанией числится долг в 53 миллиона рублей. Бывшие владельцы фирмы продали свои доли, но так и не получили денег за них и потребовали ввести обеспечительные меры.

«По настоящее время оплата действительной стоимости доли ответчиком не произведена, ответчик на контакт не идет и уклоняется от предусмотренных законом выплат, вышедшим участникам общества», — говорится в решении суда.