ФАС России проверила тарифы газовиков в Прикамье
Федеральная антимонопольная служба России проверила обоснованность тарифов ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь», сообщает
Федеральная антимонопольная служба России проверила обоснованность тарифов ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь», сообщает
В отличие от сферы тарифного регулирования тепла и электрической энергии, где полномочия по установлению конкретных расценок предоставлены региональным службам по тарифам, регулирование сферы газоснабжения полностью возложено на ФАС России.
В марте 2017 года ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» направило в ФАС России заявку на увеличение на 30,22% с 01 июля 2017 года среднегодовой платы за
В результате 1 августа 2017 года правление ФАС России приняло решение не увеличивать, а наоборот снизить газовый тариф в среднем по категориям потребителей на 5,04%.
В частности, у ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» не были признаны обоснованными и исключены или снижены затраты на добровольное медицинское страхование, рекламные услуги, командировочные и представительские расходы, услуги сторонних организаций, арендные платежи.
Как пояснил начальник управления регулирования
Также ФАС России проведен предварительный расчет корректировки тарифов АО «Газпром газораспределение Пермь». Учитывая тот факт, что регион отстает по уровню газификации от среднего уровня в ПФО, ФАС России совместно правительством Пермского края прорабатывает вопрос направления скорректированных сумм тарифной выручки на газификацию. Соответствующие договоренности должны быть закреплены в соглашении между ФАС России, правительством Пермского края и ПАО «Газпром».