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14:22 (мск), источник: Коммерсантъ

ФАС России проверила тарифы газовиков в Прикамье

Федеральная антимонопольная служба России проверила обоснованность тарифов ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь», сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Reuters

В отличие от сферы тарифного регулирования тепла и электрической энергии, где полномочия по установлению конкретных расценок предоставлены региональным службам по тарифам, регулирование сферы газоснабжения полностью возложено на ФАС России.

В марте 2017 года ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» направило в ФАС России заявку на увеличение на 30,22% с 01 июля 2017 года среднегодовой платы за снабженческо-сбытовые услуги. При этом рост платы по заявке компании с 01 января 2017 г. должен был составить порядка 50%.

Детальный анализ материалов, представленных пермскими газовиками в обоснование тарифа, показал, что сумма порядка 120 млн руб. из 490 млн руб. заявленной выручки является необоснованной.

В результате 1 августа 2017 года правление ФАС России приняло решение не увеличивать, а наоборот снизить газовый тариф в среднем по категориям потребителей на 5,04%.

В частности, у ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» не были признаны обоснованными и исключены или снижены затраты на добровольное медицинское страхование, рекламные услуги, командировочные и представительские расходы, услуги сторонних организаций, арендные платежи.

Как пояснил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин: «На протяжении последних лет ООО “Газпром межрегионгаз Пермь” демонстрирует снижение объемов реализации газа, что, по мнению компании, должно быть безусловным основанием для роста тарифа. По нашему мнению тарифы не должны расти автоматически, они могут и снижаться. Компании нужно работать эффективнее, а не перекладывать свою неэффективность на плечи потребителей. Подчеркну, что корректировке подверглись статьи затрат, которые не связаны с надежностью газоснабжения, а также с оплатой труда работникам предприятия. Газ — это базовый энергоноситель для коммунальной отрасли Прикамья. Его цена заложена в тарифы “тепловиков” и “энергетиков”. Таким образом, снижение стоимости газа должно быть учтено РСТ Пермского края при утверждении тарифов на тепло и электроэнергию».

Также ФАС России проведен предварительный расчет корректировки тарифов АО «Газпром газораспределение Пермь». Учитывая тот факт, что регион отстает по уровню газификации от среднего уровня в ПФО, ФАС России совместно правительством Пермского края прорабатывает вопрос направления скорректированных сумм тарифной выручки на газификацию. Соответствующие договоренности должны быть закреплены в соглашении между ФАС России, правительством Пермского края и ПАО «Газпром».

Ъ-Online.

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