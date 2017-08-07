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16:23 (мск), источник: Деловое сообщество

Госжилнадзор Ростовской области получил новые полномочия

Вступили в силу изменения в федеральный закон.

Сотрудники Госжилинспекции Ростовской области теперь смогут привлекать ресурсоснабжающие организации к административной ответственности за невыполнение требований по оснащению домов приборами учета. Такое право инстанции дают поправки в федеральный закон № 209-ФЗ, которые вступили в силу 6 августа. Ранее данные полномочия были у Управления ФАС РФ по региону.

Помимо этого, Госжилинспекция теперь сможет привлекать к административной ответственности организации, обязанные устанавливать, заменять и эксплуатировать приборы учета энергетических ресурсов за несоблюдение требования о предоставлении собственникам домов и садовых участков предложений об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов, в случае, если это является обязательным. За это компании и лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица будут наказывать на 20−30 тыс. рублей, а юридические лица — на 50−100 тыс. рублей.

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