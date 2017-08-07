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15:08 (мск), источник: Фонтанка

Петербургский ресторатор и депутат Незабудкин заявил о рейдерском захвате бизнеса

Петербургский ресторатор и депутат МО № 65 Андрей Незабудкин заявил о рейдерском захвате его нового заведения Pacman на Конюшенной площади.

Как рассказал 7 августа «Фонтанке» сам бизнесмен, по его мнению, руководит процессом друг семьи и его бывший бизнес-партнер Сергей Белов. Ущерб от его действий Незабудкин оценивает минимум в 50 млн рублей, которые он вложил в создание ресторана.

По словам Незабудкина, в декабре 2016 года его деловой партнер принял решение о продаже доли в ООО «Месса», которому принадлежал Pacman. Покупателем 51% в компании выступил бизнесмен Сергей Белов, познакомившийся с Незабудкиным незадолго до сделки и ставший другом семьи. Сумма соглашения оценивалась в 50 миллионов. После этого Белов сменил генерального директора заведения, вместо самого Незабудкина им стал Евгений Шиянов. А примерно с 10 июня Pacman не работает. Обо всем этом ресторатор узнал недавно, после того, как вернулся с семьей в Петербург. Сейчас Незабудкина в его ресторан не пускают.

Крайне печально это осознавать, но наш бизнес подвергся рейдерскому захвату со стороны человека, которому я верил. Наша команда продолжает изучать сложившиеся обстоятельства, надеюсь, что компетентные органы смогут разобраться с этим эксцессом в кратчайшие сроки, а настоящие виновные получат по заслугам.
Андрей Незабудкин
Петербургский ресторатор и депутат МО № 65

Команда Незабудкина подала заявление на возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество». Сам Белов на звонки «Фонтанки» не ответил.

Андрей Незабудкин вместе с женой Алёной Незабудкиной — известные в Санкт-Петербурге рестораторы. Их объединение Laque Group занимается созданием заведений для отдыха состоятельной публики с 2003 года.

На 2017 год в число проектов холдинга входят рестораны Pacman, Piano Piano, и «Крыша 18», а также ночные клубы Ludovic, Agent Club и Laque. Ранее Андрей Незабудкин даже хотел открыть в Петербурге местный аналог Мулен Руж на площадях «Ленфильма».

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