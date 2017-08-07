На западе Омской области изучили три месторождения

Министерство природы обследовало три месторождения суглинков в Марьяновском и Москаленском районах. Геологи выяснили, что месторождение в трёх километрах от Марьяновки — крупное. В нём содержится 3,5 миллиона кубометров сырья. Месторождения возле посёлка Овцевод Марьяновского района и вблизи Москаленок — небольшие. Они содержат 120−150 тысяч кубометров сырья.

Дмитрий Фраш, начальник управления недропользования и природных ресурсов Минприроды Омской области:

— Минерально-сырьевая база Омской области ещё недостаточно изучена, поэтому геологоразведочные мероприятия и обследования существующих месторождений проводятся в регионе регулярно. У нас обнаружены запасы углеводородов и циркон-ильменита на севере.

На юге, по прогнозам геологоразведки, имеются ресурсы урана. Бывает, что разведанные месторождения дожидаются промышленного освоения долгие годы. На сегодняшний день на территории региона имеется 76 месторождений суглинков, пригодных для производства кирпича.

Правительственный портал «Омская губерния» отмечает, что все три месторождения могут послужить основой для развития стройиндустрии в Марьяновском и Москаленском районах.