Железная дорога на юге РФ в обход Украины была фактически введена в строй

«Рабочее движение на участке Журавка — Миллерово открыто. Таким образом, можно сказать, что началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги, которая строилась в обход соседней Украины», — сказал собеседник агентства.

По его словам, «интенсификация движения на ветке будет нарастать, соответствующие планы реализуются министерством транспорта, Российскими железными дорогами, другими профильными структурами».

Участок Журавка — Миллерово, расположенный на территории Ростовской и Воронежской областей, позволил соединить железнодорожным сообщением российские регионы в обход Украины. Решение о строительстве железнодорожного обхода соседнего государства для поездов, следующих из центральных районов страны в южные регионы, было принято РФ в 2015 году.