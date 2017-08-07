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17:47 (мск), источник: Интерфакс

Железная дорога на юге РФ в обход Украины была фактически введена в строй

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU — Железная дорога, которая построена в Ростовской и Воронежской области в обход территории Украины, введена в строй, сообщил в понедельник информированный источник «Интерфаксу».

«Рабочее движение на участке Журавка — Миллерово открыто. Таким образом, можно сказать, что началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги, которая строилась в обход соседней Украины», — сказал собеседник агентства.

По его словам, «интенсификация движения на ветке будет нарастать, соответствующие планы реализуются министерством транспорта, Российскими железными дорогами, другими профильными структурами».

Участок Журавка — Миллерово, расположенный на территории Ростовской и Воронежской областей, позволил соединить железнодорожным сообщением российские регионы в обход Украины. Решение о строительстве железнодорожного обхода соседнего государства для поездов, следующих из центральных районов страны в южные регионы, было принято РФ в 2015 году.

Ранее в понедельник министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что участок Журавка — Миллерово обеспечит России независимость от прохождения границы соседней Украины.

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