Названы лучшие строительные предприятия и объекты Омской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

Лучшим строительным объектом комплексной жилой застройки в Омской области признана группа многоквартирных домов по улицам Красный путь — 6-я Северная. Второе место заняла группа домов в микрорайоне № 5 в Амурском посёлке. Третье место — группа жилых домов № 8, 8/1,10,10/1 по ул. Конева в Кировском округе.

Среди объектов жилого назначения диплом первой степени присуждён многоэтажному жилому дому со встроенной автопарковкой по ул. Сенная, 30. Второе место — жилому дому с административно-торговыми помещениями по ул. Конева, 8. Лучшим объектом общественного назначения стала новая школа по ул. Мельничной, 44−44 «А».

Среди строительно-монтажных организаций с численностью свыше 100 человек первое место занял ООО СМТ «Стройбетон», второе — ООО СК «Трест № 4», третье — ООО «Домострой». Среди строительно-монтажных организаций с численностью до 100 человек лидером стал АО «ЗСЖБ № 6», второе место — у коллектива ООО «СПК «Сибцентрострой».

Лучшими среди предприятий стройиндустрии с численностью более 100 человек стали: ООО Завод крупнопанельного домостроения «Стройбетон» — 1 место, ООО «Завод сборного железобетона № 5 Треста Железобетон» — 2 место, ООО «Завод ЖБИ № 7» — 3 место. Лучшим производителем строительных материалов, конструкций и деталей с численностью до 100 человек стал ООО «Эверест», вторым — фирма «Континент».

Среди проектно-изыскательских организаций с численностью до 100 человек диплом 1-й степени получил ЗАО «Омскстройпроект», 2-ой степени — ЗСЖБ № 6, а диплом 3-й степени — ПАОА «Омскпроект».