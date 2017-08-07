Названы лучшие строительные предприятия и объекты Омской области
Их определила конкурсная комиссия регионального минстроя в канун Дня строителей.
Их определила конкурсная комиссия регионального минстроя в канун Дня строителей.
Названы лучшие строительные предприятия и объекты Омской области, сообщает
Лучшим строительным объектом комплексной жилой застройки в Омской области признана группа многоквартирных домов по улицам Красный путь — 6-я Северная. Второе место заняла группа домов в микрорайоне № 5 в Амурском посёлке. Третье место — группа жилых домов № 8, 8/1,10,10/1 по ул. Конева в Кировском округе.
Среди объектов жилого назначения диплом первой степени присуждён многоэтажному жилому дому со встроенной автопарковкой по ул. Сенная, 30. Второе место — жилому дому с
Среди
Лучшими среди предприятий стройиндустрии с численностью более 100 человек стали: ООО Завод крупнопанельного домостроения «Стройбетон» — 1 место, ООО «Завод сборного железобетона № 5 Треста Железобетон» — 2 место, ООО «Завод ЖБИ № 7» — 3 место. Лучшим производителем строительных материалов, конструкций и деталей с численностью до 100 человек стал ООО «Эверест», вторым — фирма «Континент».
Среди
Награждение победителей и вручение почетных наград состоится 10 августа в Правительстве Омской области и Концертном зале.