Мэрия на 24 миллиона купит квартиры для тяжелобольных омичей

Суд обязал администрацию Омска предоставить жилье по договору социального найма вне очереди стоящим на учете семьям, в которой есть страдающий хроническим тяжелым заболеванием.

Так, департамент жилищной политики приобрел через электронные торги однокомнатную квартиру площадью 36,9 квадратных метров в свежем доме на улице Завертяева. Ее предоставят по социальному найму семье, в которой есть тяжелобольной ребенок. Расчет предоставляемой площади исходит из норматива 18 квадратных метров на члена семьи. Сумма размером 1 380 000 рублей на приобретение квартиры была выделена решением суда из областного бюджета в пользу мэрии.