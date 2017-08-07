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16:06 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия на 24 миллиона купит квартиры для тяжелобольных омичей

Квартиры предоставляются по договору социального найма.

Суд обязал администрацию Омска предоставить жилье по договору социального найма вне очереди стоящим на учете семьям, в которой есть страдающий хроническим тяжелым заболеванием.

Так, департамент жилищной политики приобрел через электронные торги однокомнатную квартиру площадью 36,9 квадратных метров в свежем доме на улице Завертяева. Ее предоставят по социальному найму семье, в которой есть тяжелобольной ребенок. Расчет предоставляемой площади исходит из норматива 18 квадратных метров на члена семьи. Сумма размером 1 380 000 рублей на приобретение квартиры была выделена решением суда из областного бюджета в пользу мэрии.

Как отметили в департаменте жилищной политики, всего до конца года для страдающих тяжелыми заболеваниями администрация планирует до конца года приобрести 10 квартир на общую сумму 24 миллиона рублей. Сейчас специалисты департамента подготавливают необходимые документы для проведения электронных торгов на покупку квартир.

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