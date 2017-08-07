Татфондбанк требует признать банкротом еще две компании
Татфондбанк в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов (АСВ) требует признать банкротом две компании. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.
Татфондбанк в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов (АСВ) требует признать банкротом две компании. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.
Так, банк требует признать банкротами компании «Ипотека Траст» и «АктивАр».
— От первой компании Татфондбанк требует 151,1 млн рублей, от второй — 55 млн рублей, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий Татфондбанка подало иск в Арбитражный суд Татарстана о признании
3 марта Центробанк лишил лицензии Татфондбанк, а 11 апреля банк был признан банкротом.