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16:27 (мск), источник: Prokazan.ru

Татфондбанк требует признать банкротом еще две компании

Татфондбанк в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов (АСВ) требует признать банкротом две компании. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

Источник: Prokazan.ru

Так, банк требует признать банкротами компании «Ипотека Траст» и «АктивАр».

 — От первой компании Татфондбанк требует 151,1 млн рублей, от второй — 55 млн рублей, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий Татфондбанка подало иск в Арбитражный суд Татарстана о признании экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина банкротом. Сумма требований — 16,8 млн рублей.

3 марта Центробанк лишил лицензии Татфондбанк, а 11 апреля банк был признан банкротом.

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