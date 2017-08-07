Днестровскую ГАЭС приватизируют. Чем это грозит Молдове?

Источник: Noi.md

На сайте министерства экономического развития и торговли Украины появился пакет документов под общим названием «Стратегическое видение управления государственными предприятиями». Он содержит список из 378 объектов, которые планируется оставить в государственной собственности, и список из 893 предприятий, которые до 2020 г. должны быть приватизированы или переданы в концессию. Среди них — и Днестровская ГАЭС.

То, что «доктор» прописал

Готовясь к очередной масштабной приватизации, в украинском кабмине оперируют медицинским термином «триаж». В медицине — это сортировка пациентов. Правительство Украины под этим подразумевает сортировку госпредприятий по группам: «Должны остаться в госсобственности», «Подлежат приватизации», «Будут переданы в концессию», «Будут ликвидированы».

Всего под «триаж» подпадают 3444 предприятия. В государственной собственности планируется оставить 15 особо важных объектов и 363 предприятия государственного значения. 893 объекта будут пущены с молотка. В их числе целый ряд предприятий военно-промышленного комплекса Украины — конструкторские бюро «Спектр», «Изумруд», «Молния», научно-исследовательский институт «Буран», ведущее предприятие оптико-механической и оптико-электронной промышленности страны — завод «Арсенал», Киевский радиозавод, а также банки, угольные компании вместе с шахтами, Одесский, Мариупольский, Херсонский, Николаевский, Ильичёвский, Ренийский, Белгород-Днестровский порты, винодельческие предприятия, хлебозаводы и т. д.

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Под № 357 в этом списке значится Публичное акционерное общество «Днестровская ГАЭС».

«Разработанная концепция является основой дальнейшего реформирования сферы управления государственной собственностью и одним из обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках договорённостей с Международным валютным фондом», — говорится в сообщении министерства экономического развития и торговли Украины.

«Отдам самую большую ГАЭС Европы в частные руки»

Один из бывших молдавских правительственных чиновников, в своё время связанный с энергетической сферой, на вопрос — чем может грозить Молдове приватизация Днестровской ГАЭС — искренне удивился: «Я был уверен, что гидроаккумулирующая станция в Новоднестровске уже давно находится в частных руках, потому что в своё время её строительство размораживалось именно под частный проект».

Поначалу действительно так и было. В 1998 г., когда украинская сторона презентовала свой план по завершению строительства Днестровской ГАЭС, в Киеве собирались провести инвестиционный конкурс для привлечения иностранного капитала (около 500 млн долл.), передать его победителю в управление на четыре года (то есть до ввода в эксплуатацию первой очереди станции) госпакет акций действующей ГАЭК «Днестргидроэнерго», после чего планировалось отдать инвестору в управление на пять лет с последующим продлением этого срока госчасти ОАО «Днестровская ГАЭС».

Госчасть — это 98,88% акций: в 1998 г. кабинет министров Украины корпоратизировал Днестровскую ГАЭС «с целью привлечения инвестиций для завершения строительства станции».

Однако все попытки привлечь частных инвесторов, получить под этот проект кредит Всемирного банка или долгосрочные кредиты международных коммерческих банков так и не увенчались успехом.

Возведение Днестровской ГАЭС стало вестись за счёт государственных средств, в том числе за счёт средств надбавки к тарифу. В 1998 г., во время церемонии торжественного открытия и заполнения нижнего котлована 1-й очереди станции, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что её правительство исключает приватизацию Днестровской ГАЭС.

«Эта станция будет включена в государственное предприятие, которое не будет подлежать приватизации. Это государственная собственность. Если государство вложило деньги, то данная ГАЭС так и должна остаться в государственной собственности», — заявила Тимошенко.

Этот период (2005−2012 гг.) в историю гидроаккумулирующей станции на Днестре вошёл как пора противостояния между сторонниками достройки Днестровской ГАЭС в составе акционерного общества и сторонниками возведения объекта в составе госкомпании «Укргидроэнерго». Поэтому в зависимости от того, кто на тот момент находился у власти, акционерное общество «Днестровская ГАЭС» то ликвидировалось, и имущественный комплекс станции передавался «Укргидроэнерго», то возрождалось.

Когда в начале 2012 г. ситуация с ликвидацией-возобновлением деятельности АО на базе Днестровской ГАЭС опять переигралась (собрание акционеров приняло решение о возобновлении деятельности компании), украинские эксперты предположили, что реанимационные мероприятия были проведены правительством Николая Азарова для последующей обратной передачи имущественного комплекса на баланс «Днестровской ГАЭС» и дальнейшей возможной приватизации объекта.

В Энергетической ассоциации Украины заявили, что приватизировать Днестровскую ГАЭС пока рано.

«Что будет делать одинокая “Днестровская ГАЭС” с единственным достроенным гидроагрегатом из семи запроектированных, если обратно получит станцию? Любой инвестор, перед тем как вкладываться в достройку, потребует гарантированного тарифа на электроэнергию, который обеспечит возврат средств. С таким же успехом ГАЭС можно достраивать и в составе “Укргидроэнерго”. Днестровская ГАЭС могла бы обладать неплохими возможностями по привлечению инвестиционных средств на более поздних этапах завершения строительства при наличии уже работающих блоков, а в нынешнем виде инвесторы вряд ли проявят к ней большой интерес», — заявил тогда украинским СМИ президент Энергетической ассоциации Василий Котко.

Если исходить из этих слов главы Энергетической ассоциации Украины, то в настоящее время Днестровская ГАЭС вполне «созрела» для приватизации и обладает теми самыми «неплохими возможностями по привлечению инвестиционных средств». Уже достроена и введена в эксплуатацию первая очередь станции, состоящая из трёх гидроагрегатов.

Недавно началось строительство второй очереди ГАЭС: 26 мая министр энергетики Игорь Насалик заложил капсулу четвёртого гидроагрегата. Его мощность составит 324 МВт в генераторном и 421 МВт в насосном режиме. Завершение строительства планируется в 2019—2020 гг. Теперь уже становится понятным, почему в этом году вдруг так кардинально изменилась позиция официального Киева по ратификации весьма неудобного для него Договора о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр.

Почти 15 лет украинская сторона избегала подписания этого документа, ещё 5 лет — его ратификации, и вот в начале июня текущего года Верховная Рада вдруг ратифицировала Бассейновый договор, подписанный ещё в 2012 г.

Для того чтобы успешно продать Днестровскую гидроаккумулирующую станцию, Киеву необходимо утрясти все спорные пограничные и имущественные моменты с Республикой Молдова на данном участке государственной границы (какой инвестор придёт на спорный объект?) и подписать долгосрочное соглашение по Днестровскому гидроэнергоузлу, ключевой частью которого и является Днестровская ГАЭС.

Поэтому сразу же после ратификации Днестровского бассейнового договора официальный Киев стал настойчиво подталкивать Кишинёв к завершению ведущихся с 2008 г. переговоров и скорейшему подписанию соглашения по Днестровскому гидроэнергетическому комплексу.

Чем грозит Молдове приватизация Днестровской ГАЭС?

По словам доктора хабилитат биологических наук, профессора Института зоологии Академии наук Молдовы Елены Зубковой, украинская сторона уже давно планировала продать Днестровскую гидроаккумулирующую станцию, так что ничего нового и необычного в нынешних приватизационных планах Киева нет.

«Всё будет зависеть от того, как будет организован инвестиционный конкурс, и насколько серьёзной, солидной и экологически ответственной будет компания-победитель. Но что-то подсказывает, что если до сих пор мы с трудом находили общий язык с государственными структурами Украины по таким вопросам, как экологические попуски воды, среднесуточный расход воды, перепады уровня, то с частным владельцем Днестровской ГАЭС это будет сделать ещё труднее», — говорит Елена Зубкова.

Скептично смотрит на «постприватизационное» будущее и директор Международной ассоциации хранителей Днестра «Eco-Tiras» Илья Тромбицкий: «Понятно, что приватизация Днестровской гидроаккумулирующей электростанции приведёт к уменьшению контроля со стороны и так достаточно безответственных госучреждений Украины за режимом функционирования Днестровской ГАЭС. Конечно, формально Украина как государство останется ответственной за те обязательства, которая она взяла на себя после ратификации Днестровского бассейнового договора или подписания соглашения по Днестровскому гидроэнергоузлу, если этот документ будет подписан. Но ключевое слово здесь “формально”. Государственные структуры соседнего государства и до сих пор не спешили выполнять достигнутые в ходе переговоров и консультаций договорённости, а в дальнейшем они тем более не станут этого делать, особенно, если Молдова пойдёт на те уступки в переговорах по Днестровскому гидроэнергоузлу, которые так жаждет от неё получить украинская сторона».

Экономический аналитик, доктор экономики Михаил Пойсик говорит, что в незрелых обществах, к которым относятся и Молдова, и Украина, отдавать системообразующие предприятия в частные руки — «верх безумия».

«Украина и Молдова всё равно, что близнецы: трудно определить, где жуликов больше. Поэтому системообразующие предприятия (а Днестровская ГАЭС относится именно к таковым, т.к. не только производит электроэнергию, но и своей деятельностью влияет на социально-экономическую систему региона) должны находиться под контролем общества, а это возможно, только если такие предприятия остаются в собственности государства, — говорит Михаил Пойсик. — Мы и сейчас имеем целый ворох проблем из-за деятельности Днестровского гидроэнергокомплекса — Днестр мелеет, возникают трудности с водоснабжением и так далее. И если на государство как-то можно надавить на политическом уровне, через международные структуры, то с частником это будет сделать гораздо труднее. Он просто прикроется действующим законодательством, которое ни у нас, ни на Украине не совершенно. Вспомните, сколько раз у нас пытались призвать к ответу Gas Natural Fenosa, заставить эту компанию выполнять свои обязательства, в том числе инвестиционные, и как она всякий раз выкручивалась, в том числе при помощи международных структур. Любой частный владелец, прежде всего, нацелен на получение прибыли, социальные или экологические проблемы его интересуют в последнюю очередь. Уверен, что-то же самое будет и в случае приватизации Днестровской ГАЭС».

Впрочем, есть и другой взгляд на будущую приватизацию гидроаккумулирующей станции в Новоднестровске. Как заявил noi.md один из бывших правительственных чиновников, вряд ли молдавская сторона способна как-то серьёзно повлиять на приватизационные планы Киева, зато при грамотном подходе Кишинёв может получить от приватизации Днестровской ГАЭС определённые дивиденды.

«Понятно, что передача Днестровской ГАЭС в частные руки в первую очередь призвана ускорить процесс её строительства: государственная структура — это одни скорости, частная собственность — совершенно другие. Понятно и то, что с точки зрения экологии ГАЭС в Новоднестровске негативно влияет на реку Днестр — такова технологическая логика данного проекта. Поэтому по мере продвижения строительных работ Днестру будет становиться хуже. Тем не менее, Украина не собирается отказываться от своих гидропланов в этом регионе, поэтому очень важно, какую позицию займут молдавские власти, — говорит наш собеседник. — Помните, в 2008 г. Кишинёв в ответ на свою лояльность в вопросе строительства Днестровской ГАЭС требовал от Киева предоставить ему долю в строящейся станции, однако украинское правительство очень быстро закрыло вопрос допуска молдавской стороны в число акционеров, передав основные фонды предприятия от акционерного общества “Днестровская ГАЭС” в состав госкомпании “Укргидроэнерго”, не подлежащей приватизации. Если ГАЭС в Новоднестровске будет продана, Кишинёв вполне бы мог опять поднять этот вопрос. Сказать: “Ребята, дайте нам, допустим, 15−20% этого бизнеса для поиска взаимовыгодных решений”. Это с государственными структурами трудно договориться, потому что бюрократический процесс очень долог и сопряжен с лоббизмом со стороны определённых лиц, а у частной компании руки развязаны. Подобным образом договариваются во многих странах. Так что, даже если активы Днестровской ГАЭС и будут проданы, мы можем обернуть эту ситуацию себе на пользу. Главное, занять принципиальную позицию — в том числе в ходе нынешних переговоров по Днестровскому гидроэнергоузлу, и не пойти на поводу у Киева, который очень хочет “отрезать” Молдову от новоднестровского гидроэнергопроекта».

Чего хочет Киев и что не должен делать Кишинёв

В Киеве настроены утрясти все спорные моменты и подписать долгосрочное соглашение по Днестровскому гидроэнергоузлу уже в сентябре, после чего у Украины будут развязаны руки и в плане дальнейшего строительства Новоднестровской ГАЭС и в вопросе её приватизации.

Подгоняя Кишинёв, украинская сторона по-прежнему упорно настаивает на исключении из текста соглашения самой спорной, «экологической» ст. 6 или её сохранении с расплывчатыми формулировками, без конкретных экологических обязательств. Например, в версии молдавских переговорщиков ст. 6 должна выглядеть так: «В целях контроля и оценки качества водных ресурсов, уполномоченные Сторонами природоохранительные органы обязуются осуществлять совместный мониторинг экологического, включая гидрологический, гидробиологический, гидрохимический и другие виды, состояния реки Днестр на участке буферного гидроузла — с. Наславча».

В процессе эксплуатации Днестровского гидроэнергокомплекса, настаивает Кишинёв, украинская сторона не должна допускать ухудшения качества воды, гидрологического режима и экологического состояния водных экосистем Днестра ниже плотины ГЭС-2 в сравнении с верхним течением реки (ГЭС-1). Среднегодовой расход воды в реке ниже плотины ГЭС-2 не должен быть ниже 250 м3/сек, а среднечасовые перепады уровня воды не должны превышать 40−45 см.

Кроме того, молдавские переговорщики настаивают на том, что буферное водохранилище не должно терять первоначального назначения и должно обеспечивать равномерное и стабильное поступление воды в средний и нижний Днестр — для устойчивого функционирования экосистемы реки и стабильного водообеспечения населения и предприятий Молдовы и Одесской области Украины.

«В случае несоблюдения вышеуказанных положений украинская сторона возмещает нанесенный ущерб в соответствии с утвержденной методикой», — говорится в молдавской версии документа. А вот как выглядит ст. 6 в изложении украинской стороны: «В целях контроля и оценки качества водных ресурсов Стороны самостоятельно или (при необходимости) совместно проводят на регулярной основе оценку состояния водных и иных связанных с ними природных ресурсов и экосистем бассейна реки Днестр в районе Днестровского комплексного гидроузла. Данные мониторинга являются свободно доступными для Сторон, которые обмениваются ими по согласованным процедурам».

Вот, собственно говоря, и всё. Не желая брать на себя экологические обязательства, в то же время Киев настаивает на передаче ему в долгосрочную аренду (на 99 лет) территорий в 19,18 га, на которых расположена часть плотины буферного гидроузла, а также прилегающие к буферному водохранилищу земельные участки, что полностью отрежет РМ от доступа к Днестру на участке выше ГЭС-2. Причём украинская сторона настаивает на том, чтобы соглашение по Днестровскому гидроэнергоузлу было заключено сроком на 99 лет «с автоматическим продлением его на последующие аналогичные периоды».

То есть почти на столетие Молдова по планам соседей должна быть отрезана от реки Днестр на этом участке государственной границы! Молдавская сторона до недавних пор была готова отдать Украине в аренду не всю запрашиваемую территорию, а земельный участок общей площадью 14,4 га. 5 га — это земля, на которой расположена часть Днестровского гидроэнергокомплекса, 9,4 га — земля, подлежащая затоплению из-за поднятия уровня буферного водохранилища.

Срок действия соглашения по Днестровскому гидроэнергоузлу, по мнению молдавских переговорщиков, должен составлять не 99, а 25 лет и продлеваться на аналогичный период лишь при условии выполнения Киевом положений данного соглашения, а также договора аренды. В молдавском экологическом сообществе, чьё мнение по содержанию спорного документа недавно ещё раз запросили сразу четыре государственных органа РМ, считают, что официальный Кишинёв в ходе переговоров должен твёрдо стоять на позиции «Не пяди “лишней” молдавской земли».

Илья Тромбицкий находит «крайне подозрительным» желание Украины арендовать не только половину плотины ГЭС-2, но и тонкую полоску земли по берегу буферного водохранилища, «чтобы залить её при поднятии уровня воды».

«Для того чтобы залить, совсем не обязательно арендовать. На самом деле это делается для того, чтобы Молдова не смогла в случае неадекватного управления гидроузла прорыть свой канал из этого водохранилища в нижнее течение. То есть, наши соседи активно пытаются отнять у РМ единственно возможный рычаг давления на Украину», — уверен директор ассоциации «Eco-Tiras».

Позиция молдавских экологов: срок аренды должен составлять максимум 49 лет. Переданная соседнему государству в аренду территория на этом участке государственной границы должна быть ограничена территорией плотины и непосредственно прилегающими к ней земельными участками.

Отдавать в аренду Украине побережье ни в коем случае нельзя — чтобы потом не было мучительно больно. Кроме того, принципиальным условием заключения соглашения по Днестровскому гидроэнергоузлу Республикой Молдова, настаивают экологи, должен являться отказ Украины от дальнейшего гидростроительства на Днестре, включая планируемый Киевом каскад из шести ГЭС в верхнем течении реки, т.к. водность Днестра итак будет прогрессивно уменьшаться в результате прогрессирующего изменения климата и уже оказываемыми человеческой деятельностью воздействиями.