Дом Наркомфина отреставрируют, а квартиры в нем продадут
Знаменитый памятник архитектуры эпохи конструктивизма приведут в первоначальный вид.
Знаменитый памятник архитектуры эпохи конструктивизма приведут в первоначальный вид.
Он напомнил, что в последнее время в городе ведется большая работа по приведению памятников истории и архитектуры в надлежащее состояние. Дом Наркомфина, по словам мэра, в последнее время был известен не только своей архитектурой, но и крайне плохим техническим состоянием.
«Фактически существовала угроза полной утраты памятника», — уточнил Собянин. Он выразил надежду, что через два года москвичи и весь мир увидят новый отреставрированный объект, который будет гордостью архитектуры.
Состоящее из двух корпусов, жилого и коммунального зданий, постройка является образцовым примером архитектуры конструктивизма. В 1987 году дом был взят под государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения. В 2006 году дом был включен в «Список 100 памятников мировой культуры», находящихся под угрозой уничтожения.
К 2016 году общее техническое состояние дома оценивалось как неудовлетворительное. Тогда же права собственности на помещения здания были консолидированы в руках единого собственника — ООО «Лига прав». Реализация проекта началась в июле 2017 года. Архитекторы проекта реставрации здания надеются, что оно будет включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Как сообщил главный архитектор проекта Алексей Гинзбург, для этого он должен быть отреставрирован по тем канонам, которые существуют во всем мире. Он добавил, что при внешней простоте архитектуры здания возникают сложности в работе по его внутренней реставрации.
Сложно воссоздать систему коммуникаций, в точности повторяющую оригинальный проект, а отходить от него нельзя, так как будут страдать архитектурные характеристики дома.
Инвестиции в реставрацию дома Наркомфина могут составить порядка 1,5−2 миллиардов рублей, сообщил РИА Недвижимость Сергей Кириленко, один из совладельцев ООО «Лига прав», которому принадлежит здание. После реставрации квартиры в здании будут выставлены на продажу, отметил Кириленко. Он утонил, что всего их 46 плюс имеются площади под общественные функции.
На сегодняшний день здесь практически все квартиры сданы, в основном они используются как офисы. Кириленко пояснил, что арендаторами, как правило, являются люди творческих профессий. Продавать квартиры планируется не раньше, чем завершится реставрация. Кириленко также отметил, что стоимость квартир может быть выше по сравнению с другими, расположенными в той же локации. Одним из факторов, влияющих на цену квартир, станут их параметры, по сути, они являются двухуровневыми.