Новосибирские власти потратят еще 8,5 млн рублей на борьбу с африканской чумой свиней

Ситуацию с распространением на территории Западной Сибири африканской чумой свиней (АЧС) обсудили сегодня на заседании правительства Новосибирской области. Совещание проходило в закрытом для прессы режиме.

В ходе него было принято решение выделить дополнительно 8,5 млн руб. на борьбу с АЧС. Деньги поступят из резервного фонда.

«Финансирование будет направлено на приобретение необходимых диагностических и дезинфекционных средств и оборудования для своевременного выявления и ликвидации очагов вируса в регионе», — цитирует начальника управления ветеринарии Новосибирской области Олега Рожкова пресс-служба регионального правительства.

В качестве профилактической меры в регионе начнут отстреливать диких кабанов. Поголовье животных сократят в 10-километровой зоне вдоль границы с Омской областью.

«Необходимо не ожидать развития ситуации, а принимать превентивные меры, действовать на опережение. Профилактические меры помогут избежать масштабных последствий появления вируса на территории Новосибирской области», — заявил губернатор Владимир Городецкий.