Новосибирские власти потратят еще 8,5 млн рублей на борьбу с африканской чумой свиней
В правительстве региона прошло специальное совещание.
В правительстве региона прошло специальное совещание.
Ситуацию с распространением на территории Западной Сибири африканской чумой свиней (АЧС) обсудили сегодня на заседании правительства Новосибирской области. Совещание проходило в закрытом для прессы режиме.
В ходе него было принято решение выделить дополнительно 8,5 млн руб. на борьбу с АЧС. Деньги поступят из резервного фонда.
«Финансирование будет направлено на приобретение необходимых диагностических и дезинфекционных средств и оборудования для своевременного выявления и ликвидации очагов вируса в регионе», — цитирует начальника управления ветеринарии Новосибирской области Олега Рожкова
«Необходимо не ожидать развития ситуации, а принимать превентивные меры, действовать на опережение. Профилактические меры помогут избежать масштабных последствий появления вируса на территории Новосибирской области», — заявил губернатор Владимир Городецкий.
АЧС — вирусное заболевание, не опасное для человека. Быстрое распространение болезни зачастую требует тотального уничтожения поголовья животных на пораженной территории. Как сообщали Sibnovosti.ru, вспышка АЧС на территории России была зафиксирована в июле 2017 года в Омской области. Там уже уничтожено около 9,3 тыс. голов.