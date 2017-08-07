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16:11 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Новосибирские власти потратят еще 8,5 млн рублей на борьбу с африканской чумой свиней

В правительстве региона прошло специальное совещание.

Ситуацию с распространением на территории Западной Сибири африканской чумой свиней (АЧС) обсудили сегодня на заседании правительства Новосибирской области. Совещание проходило в закрытом для прессы режиме.

В ходе него было принято решение выделить дополнительно 8,5 млн руб. на борьбу с АЧС. Деньги поступят из резервного фонда.

«Финансирование будет направлено на приобретение необходимых диагностических и дезинфекционных средств и оборудования для своевременного выявления и ликвидации очагов вируса в регионе», — цитирует начальника управления ветеринарии Новосибирской области Олега Рожкова пресс-служба регионального правительства.

В качестве профилактической меры в регионе начнут отстреливать диких кабанов. Поголовье животных сократят в 10-километровой зоне вдоль границы с Омской областью.

«Необходимо не ожидать развития ситуации, а принимать превентивные меры, действовать на опережение. Профилактические меры помогут избежать масштабных последствий появления вируса на территории Новосибирской области», — заявил губернатор Владимир Городецкий.

АЧС — вирусное заболевание, не опасное для человека. Быстрое распространение болезни зачастую требует тотального уничтожения поголовья животных на пораженной территории. Как сообщали Sibnovosti.ru, вспышка АЧС на территории России была зафиксирована в июле 2017 года в Омской области. Там уже уничтожено около 9,3 тыс. голов.

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