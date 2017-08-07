На Южном Урале две фирмы заподозрили в сговоре на 400 миллионов

Источник: УралИнформБюро

Южноуральские антимонопольщики заподозрили ООО «Мирамед» и ООО «Канон» в сговоре при участии в аукционах на поставку расходных материалов для операций по протезированию.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального УФАС, речь идет о 148 закупках на 400 миллионов рублей. В течение 2014−2017 годов компании поставляли товары в Свердловскую, Ярославскую, Курганскую, Самарскую, Оренбургскую и Архангельскую области, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Республику Крым, Чувашию и Башкортостан.