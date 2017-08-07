На Южном Урале две фирмы заподозрили в сговоре на 400 миллионов
Проводится расследование.
Проводится расследование.
Южноуральские антимонопольщики заподозрили ООО «Мирамед» и ООО «Канон» в сговоре при участии в аукционах на поставку расходных материалов для операций по протезированию.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Сейчас Челябинское УФАС готовит запросы в адрес заказчиков и электронной площадки для выяснения всех обстоятельств проведенных торгов. После получения необходимых документов будет решаться вопрос о возбуждении дела.