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15:45 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Южном Урале две фирмы заподозрили в сговоре на 400 миллионов

Проводится расследование.

Источник: УралИнформБюро

Южноуральские антимонопольщики заподозрили ООО «Мирамед» и ООО «Канон» в сговоре при участии в аукционах на поставку расходных материалов для операций по протезированию.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального УФАС, речь идет о 148 закупках на 400 миллионов рублей. В течение 2014−2017 годов компании поставляли товары в Свердловскую, Ярославскую, Курганскую, Самарскую, Оренбургскую и Архангельскую области, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Республику Крым, Чувашию и Башкортостан.

Сейчас Челябинское УФАС готовит запросы в адрес заказчиков и электронной площадки для выяснения всех обстоятельств проведенных торгов. После получения необходимых документов будет решаться вопрос о возбуждении дела.

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