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15:50 (мск), источник: Kapital.kz

В Казахстане подорожало новое жилье

Цены на новое жилье в Казахстане в июле этого года выросли на 1,3%. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Источник: Агентство «Москва»

«В июле 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 1,3%, а благоустроенного и неблагоустроенного жилья — остались без изменений. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,5%», — говорится в тексте пресс-релиза.

По данным госстата, средняя цена продажи квадратный метра нового жилья в июле 2017 года составила 252,3 тыс. тенге. Благоустроенное жилье перепродавалось в июле по 188,1 тыс. тенге за квадрат, неблагоустроенное жилье — по 115 тыс. тенге.

Цена аренды благоустроенного жилья составила 1300 тенге за квадрат.

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