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15:44 (мск), источник: БЕЛТА

Проект указа о жилищных сбережениях готов — Черный

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа о жилищных сбережениях готов, заявил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

«Готов проект указа о жилищных сбережениях», — сказал Анатолий Черный.

Будет дополнено.

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