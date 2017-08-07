Проект указа о жилищных сбережениях готов — Черный
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа о жилищных сбережениях готов, заявил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, передает корреспондент БЕЛТА.
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа о жилищных сбережениях готов, заявил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, передает корреспондент БЕЛТА.
«Готов проект указа о жилищных сбережениях», — сказал Анатолий Черный.
Будет дополнено.