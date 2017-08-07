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17:43 (мск), источник: Фонтанка

Абрамович разводится с Жуковой, но Новую Голландию они будут развивать вместе

Миллиардер Роман Абрамович разводится со своей третьей женой Дарьей Жуковой, однако пара уже заявила о намерении продолжить совместное развитие проекта на острове Новая Голландия в Петербурге.

Как сообщают СМИ, информация о разводе стала известна 7 августа. Пара заявила, что между бывшими супругами останутся дружественные и деловые отношения. Так, совместно они продолжат работать над развитием рукотворного острова в Адмиралтейском районе Петербурга и над центром современного искусства «Гараж» в Москве.

Напомним, 29 июля Роман Абрамович и Дарья Жукова присутствовали на открытии здания «Бутылка» на острове. Реставрацией зданий «Новой Голландии» занимается компания, которая входит в группу Millhouse LLC Романа Абрамовича, а за концепцию развития отвечает фонд «Айрис», принадлежащий Дарье Жуковой.

Жукова была третьей женой миллиардера, от этого брака у него двое детей. От второго брака у него еще два сына и три дочери.

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