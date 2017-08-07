Абрамович разводится с Жуковой, но Новую Голландию они будут развивать вместе

Как сообщают СМИ, информация о разводе стала известна 7 августа. Пара заявила, что между бывшими супругами останутся дружественные и деловые отношения. Так, совместно они продолжат работать над развитием рукотворного острова в Адмиралтейском районе Петербурга и над центром современного искусства «Гараж» в Москве.

Напомним, 29 июля Роман Абрамович и Дарья Жукова присутствовали на открытии здания «Бутылка» на острове. Реставрацией зданий «Новой Голландии» занимается компания, которая входит в группу Millhouse LLC Романа Абрамовича, а за концепцию развития отвечает фонд «Айрис», принадлежащий Дарье Жуковой.