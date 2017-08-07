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16:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Греф пообещал Путину сделать Сбербанк мировой цифровой компанией

Сбербанк в 2018 году станет одной из самых конкурентных цифровых компаний мира, заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным. К этому времени будет создана новая IT-платформа, которая позволит банку работать в различных сферах и выводить на рынок новые продукты.

Источник: РИА "Новости"

Сбербанк в 2018 году станет одной из самых конкурентных цифровых компаний мира. Об этом в понедельник, 7 августа, заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

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По его словам, два с половиной года назад в крупнейшем российском банке началось создание IT-системы, которая позволит работать в различных сферах и выводить на рынок новые продукты в течение недель. Сейчас только два банка в мире активно занимаются этим — Сбербанк и испанский банк BBVA, отметил Греф.

До конца 2018 года Сбербанк сформирует новую банковскую платформу. Затем, в течение еще двух-трех лет, произойдет замена всех приложений к ней, пояснил глава Сбербанка. «Если будет все удачно и в 2018 году мы закончим создание платформы, думаю, что мы будем одной из самых конкурентных компаний на мировом рынке цифровых компаний», — сказал Греф.

В мае Греф заявил о планах кредитной организации сократить штат на 13,8 процента 2025 году.

Осенью 2016 года Греф заявил о том, что через три-пять лет традиционная банковская система будет полностью трансформирована из-за гигантских изменений в финансовой отрасли. «На этом переломе можно оказаться наверху, а можно оказаться сметенным этой волной», — отметил он.

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