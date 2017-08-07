Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Туристы c Украины пожаловались на правила отдыха в Крыму
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
СМИ: Россия достроила участок железной дороги в обход Украины
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
«Это меня решили закрыть?»: Саакашвили припугнул Порошенко фото
СМИ: 32-летняя Варнава показала фото топлесс
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Киев предупредил Белоруссию о возможных санкциях – СМИ
Басурин: ВСУ идут в атаку на юге ДНР, есть жертвы
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
8Уникальные витрины Могадишо
18:09 (мск), источник: Prokazan.ru

На рынке в Казани нашли и уничтожили почти 100 кг «санкционных» яблок

В Казани на одном из рынков города были обнаружены несколько ящиков с польскими яблоками, которые затем были уничтожены на одной из городских свалок. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе татарстанской таможни.

 — 7 коробок общим весом 95,2 кг были изъяты из розничного оборота, а затем уничтожены на полигоне ТБО Казани механическим способом, — рассказали в ведомстве.

Ввоз польских яблок и груш на территорию РФ запрещен согласно указу президента РФ Владимира Путина от 29 июля 2015 г «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ».

Всего в России с 6 августа 2015 года уничтожили около 17 тыс. тонн продукции из стран, попавших под российское продовольственное эмбарго, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Россельхознадзор.

Отмечается, что продукции растительного происхождения уничтожено 16,4 тыс. тонн, а продукции животноводства утилизировано около 500 тонн. В общей сложности за два года действия эмбарго было задержано 17,1 тыс. тонн санкционной продукции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Татарстане родилась девочка, у которой сердце не с левой стороны
В МИД рассказали о возможных мерах России в ответ на санкции США
Россия запустила железную дорогу в обход Украины
Грузия запросила у Польши местонахождение Саакашвили
Правительство займется пропагандой отказа от абортов
Греф пообещал Путину сделать Сбербанк мировой цифровой компанией
Названы 15 любимых книг россиян
На Украине задержан предполагаемый распространитель вируса Petya
Спорт
Матч с «Зенитом» проиграл Каррера. Что он должен сделать теперь После оглушительной неудачи в Санкт-Петербурге у "Спартака" нет времени на переживания - уже в среду команде предстоит домашний матч с "Арсеналом"
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Нелегальные кредиторы крадут квартиры россиян
ЦБ сообщил о новом рекорде ипотеки
Названа альтернатива ипотеке для россиян
Леди
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались Пара выпустила совместное официальное заявление.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь