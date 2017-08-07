Тариф на газ для пермяков снизят в среднем на 5%

Источник: AP 2017

Федеральная антимонопольная служба России проверила обоснованность тарифов ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь». В марте 2017 года ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» направило в ФАС России заявку на увеличение среднегодовой платы за снабженческо-сбытовые услуги на 30,22%. Тариф должен был измениться с 1 июля 2017 года. Если бы это произошло, то с 1 января 2017 года рост составил бы почти 50%. Как рассказали в ведомстве, анализ материалов, представленных пермскими газовиками в обоснование тарифа, показал — примерно 120 миллионов из 490 миллионов рублей заявленной выручки является необоснованной. Так как регулирование сферы газоснабжения полностью возложено на ФАС России, с 1 августа 2017 года Правление Антимонопольной службы приняло решение не увеличивать, а наоборот снизить газовый тариф (в среднем по категориям потребителей на 5,04%).

«На протяжении последних лет ООО “Газпром межрегионгаз Пермь” демонстрирует снижение объемов реализации газа. Это, по мнению компании, должно быть безусловным основанием для роста тарифа. По нашему мнению, тарифы не должны расти автоматически, они могут и снижаться. Компании нужно работать эффективнее, а не перекладывать свою неэффективность на плечи потребителей. Подчеркну, что корректировке подверглись статьи затрат, которые не связаны с надежностью газоснабжения, а также с оплатой труда работникам предприятия. Газ — это базовый энергоноситель для коммунальной отрасли Прикамья. Его цена заложена в тарифы “тепловиков” и “энергетиков”. Таким образом, снижение стоимости газа должно быть учтено РСТ Пермского края при утверждении тарифов на тепло и электроэнергию», — прокомментировал начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин.