Тариф на газ для пермяков снизят в среднем на 5%
ФАС России посчитала завышенными расчёты, предоставленные газовиками.
ФАС России посчитала завышенными расчёты, предоставленные газовиками.
Федеральная антимонопольная служба России проверила обоснованность тарифов ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь». В марте 2017 года ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» направило в ФАС России заявку на увеличение среднегодовой платы за
«На протяжении последних лет ООО “Газпром межрегионгаз Пермь” демонстрирует снижение объемов реализации газа. Это, по мнению компании, должно быть безусловным основанием для роста тарифа. По нашему мнению, тарифы не должны расти автоматически, они могут и снижаться. Компании нужно работать эффективнее, а не перекладывать свою неэффективность на плечи потребителей. Подчеркну, что корректировке подверглись статьи затрат, которые не связаны с надежностью газоснабжения, а также с оплатой труда работникам предприятия. Газ — это базовый энергоноситель для коммунальной отрасли Прикамья. Его цена заложена в тарифы “тепловиков” и “энергетиков”. Таким образом, снижение стоимости газа должно быть учтено РСТ Пермского края при утверждении тарифов на тепло и электроэнергию», — прокомментировал начальник управления регулирования
Также антимонопольщики провели предварительную корректировку тарифов АО «Газпром газораспределение Пермь». Так как Пермский край — среди отстающий по темпам газификации в Приволжском Федеральном округе, ФАС России совместно Правительством региона прорабатывает вопрос направления скорректированных сумм тарифной выручки на газификацию.