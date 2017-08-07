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16:55 (мск), источник: ТАСС

Власти Москвы согласовали митинг вкладчиков банка «Югра»

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Власти Москвы согласовали проведение митинга вкладчиков банка «Югра» 15 августа, перенеся место проведения с Трубной площади в «Гайд-парк» Сокольников из-за работ по благоустройству территории города.

Источник: Агентство «Москва»

Об этом в понедельник сообщила ТАСС пресс-секретарь департамента региональной безопасности столицы Елена Романова.

Власти согласовали митинг вкладчиков банка “Югра” на 15 августа с 16:00 до 20:00. В связи с работами по благоустройству на Трубной площади митинг перенесен в “Гайд-парк” парка Сокольники.
Елена Романова
Пресс-секретарь департамента региональной безопасности столицы

Она добавила, что разрешенная численность митингующих сокращена вдвое, до 1,5 тысячи человек, поскольку это максимальная вместимость «Гайд-парка».

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Ранее в мэрию Москвы поступила заявка от инициативной группы вкладчиков банка «Югра» на проведение митинга на Трубной площади 15 августа с 16:00 до 20:00. Заявленное количество участников — до 3 тысяч человек.

Банк «Югра», который входил в Топ-30 по активам, лишился лицензии 28 июля. 10 июля в банке была введена временная администрация. Крах «Югры» стал крупнейшим случаем в истории по объему выплат вкладчикам из Агентства по страхованию вкладов: всего подлежит выплате 169,2 млрд рублей. Как ранее сообщали в ЦБ, 90% кредитного портфеля «Югры» составляли кредиты на бизнес-проекты собственников банка. Основным акционером «Югры» является бизнесмен Алексей Хотин.

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