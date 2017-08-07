Власти Москвы согласовали митинг вкладчиков банка «Югра»
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Власти Москвы согласовали проведение митинга вкладчиков банка «Югра» 15 августа, перенеся место проведения с Трубной площади в «Гайд-парк» Сокольников
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Власти Москвы согласовали проведение митинга вкладчиков банка «Югра» 15 августа, перенеся место проведения с Трубной площади в «Гайд-парк» Сокольников
Об этом в понедельник сообщила ТАСС
Власти согласовали митинг вкладчиков банка “Югра” на 15 августа с 16:00 до 20:00. В связи с работами по благоустройству на Трубной площади митинг перенесен в “Гайд-парк” парка Сокольники.
Она добавила, что разрешенная численность митингующих сокращена вдвое, до 1,5 тысячи человек, поскольку это максимальная вместимость «Гайд-парка».
Ранее в мэрию Москвы поступила заявка от инициативной группы вкладчиков банка «Югра» на проведение митинга на Трубной площади 15 августа с 16:00 до 20:00. Заявленное количество участников — до 3 тысяч человек.
Банк «Югра», который входил в Топ-30 по активам, лишился лицензии 28 июля. 10 июля в банке была введена временная администрация. Крах «Югры» стал крупнейшим случаем в истории по объему выплат вкладчикам из Агентства по страхованию вкладов: всего подлежит выплате 169,2 млрд рублей. Как ранее сообщали в ЦБ, 90% кредитного портфеля «Югры» составляли кредиты на