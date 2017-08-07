Власти Москвы согласовали митинг вкладчиков банка «Югра»

Источник: Агентство «Москва»

Об этом в понедельник сообщила ТАСС пресс-секретарь департамента региональной безопасности столицы Елена Романова.

Власти согласовали митинг вкладчиков банка “Югра” на 15 августа с 16:00 до 20:00. В связи с работами по благоустройству на Трубной площади митинг перенесен в “Гайд-парк” парка Сокольники. Елена Романова Пресс-секретарь департамента региональной безопасности столицы

Она добавила, что разрешенная численность митингующих сокращена вдвое, до 1,5 тысячи человек, поскольку это максимальная вместимость «Гайд-парка».

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Ранее в мэрию Москвы поступила заявка от инициативной группы вкладчиков банка «Югра» на проведение митинга на Трубной площади 15 августа с 16:00 до 20:00. Заявленное количество участников — до 3 тысяч человек.