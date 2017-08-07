Дорога на Ольхоне от паромной переправы до посёлка Хужир будет стоить более 2 млрд рублей

Расчеты провели по поручению губернатора Сергея Левченко. Напомним, в минувшую пятницу вопрос о хужирской дороге встал на совещании с Владимиром Путиным в Танхое. Ранее жители острова пожаловались на эту дорогу длиной в 35 километров президенту на «Прямой линии». Чтобы достроить трассу, областные власти просят передать в собственность региона земельные участки Прибайкальского национального парка.