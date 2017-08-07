Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США отомстят войной России и Китаю за неповиновение
Умеренные возлияния грозят ожирением
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года, что действует продовольственное эмбарго, продовольственный рынок успел адаптироваться
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: эксперт объяснил, почему ЕС отказался от газа через Украину
СМИ: 49-летняя Смехова смело позирует в бикини
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Ни грамма косметики: Судзиловская опубликовала фото из салона
Экс-супруга Пескова вступилась за 19-летнюю дочь
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
11Мрамор Микеланджело
17:44 (мск), источник: Вести Иркутск

Дорога на Ольхоне от паромной переправы до посёлка Хужир будет стоить более 2 млрд рублей

Об этом сообщила министр строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

Источник: Вести Иркутск

Расчеты провели по поручению губернатора Сергея Левченко. Напомним, в минувшую пятницу вопрос о хужирской дороге встал на совещании с Владимиром Путиным в Танхое. Ранее жители острова пожаловались на эту дорогу длиной в 35 километров президенту на «Прямой линии». Чтобы достроить трассу, областные власти просят передать в собственность региона земельные участки Прибайкальского национального парка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Мужчина хранил бывшую подругу в холодильнике, выдавая за нее новую
Алла Пугачева подарила на свадьбу внуку шикарную квартиру. Фото
В МИД рассказали о возможных мерах России в ответ на санкции США
Правительство утвердило проект о здоровом образе жизни россиян
Грузия запросила у Польши местонахождение Саакашвили
Минэнерго предупредило о рисках при транзите газа через Украину
Греф пообещал Путину сделать Сбербанк мировой цифровой компанией
В Минобрнауки назвали любимые книги россиян
На Украине задержан предполагаемый распространитель вируса Petya
Спорт
Матч с «Зенитом» проиграл Каррера. Что он должен сделать теперь После оглушительной неудачи в Санкт-Петербурге у "Спартака" нет времени на переживания - уже в среду команде предстоит домашний матч с "Арсеналом"
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
Как обустроить пространство под лестницей
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Стала известна этажность застройки в рамках реновации
Леди
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались Пара выпустила совместное официальное заявление.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь