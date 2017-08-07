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17:37 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Почти на 4% подорожал бензин в Нижнем Новгороде с начала 2017 года по июль

Среди городов Приволжского федерального округа наиболее высокие средние цены на бензин зафиксированы в Самаре.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Почти на 4% подорожал бензин в Нижнем Новгороде с начала 2017 года по июль. Данные о стоимости моторного топлива размещены на сайте Росстата.

Согласно информации, по состоянию на 31 июля 2017 года средняя цена за литр бензина составляет 37,72 рубля. Это на 3,9% больше, чем на начало 2017 года.

Стоимость бензина АИ-92 в Нижнем Новгороде по последним данным составляет 36,69 рубля, бензина АИ-95 — 39,64 рубля, дизельного топлива — 38,03 рубля.

Среди городов Приволжского федерального округа наиболее высокие средние цены на бензин зафиксированы в Самаре (38,34 рубля), Кирове (38,18 рубля) и Перми (38,05 рубля). Наиболее низкие цены — в Уфе (37,06 рубля), Пензе (37,31 рубля) и Казани (37,48 рубля). Нижний Новгород находится на шестом месте среди 14 регионов округа. В целом по России средняя стоимость бензина по данным на 31 июля составляет 38,15 рубля.

Напомним, за 2016 год бензин в Нижнем Новгороде подорожал на 3,9%. По состоянию на 16 января 2017 года средняя цена за литр бензина составляла 36,31 рубля, тогда как в начале января 2016 года бензин в среднем стоил 34,94 рубля.

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