Источник: НИА-Нижний Новгород

Почти на 4% подорожал бензин в Нижнем Новгороде с начала 2017 года по июль. Данные о стоимости моторного топлива размещены на сайте Росстата.

Согласно информации, по состоянию на 31 июля 2017 года средняя цена за литр бензина составляет 37,72 рубля. Это на 3,9% больше, чем на начало 2017 года.

Стоимость бензина АИ-92 в Нижнем Новгороде по последним данным составляет 36,69 рубля, бензина АИ-95 — 39,64 рубля, дизельного топлива — 38,03 рубля.

Среди городов Приволжского федерального округа наиболее высокие средние цены на бензин зафиксированы в Самаре (38,34 рубля), Кирове (38,18 рубля) и Перми (38,05 рубля). Наиболее низкие цены — в Уфе (37,06 рубля), Пензе (37,31 рубля) и Казани (37,48 рубля). Нижний Новгород находится на шестом месте среди 14 регионов округа. В целом по России средняя стоимость бензина по данным на 31 июля составляет 38,15 рубля.