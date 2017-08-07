Проект башни Газмпрома в Минске пересмотрят и, возможно, удешевят
Реализация двух наиболее проблемных и резонансных строительных проектов Минска — гостиницы у цирка и «Газпром Центра» — до конца года будет продолжена.
Реализация двух наиболее проблемных и резонансных строительных проектов Минска — гостиницы у цирка и «Газпром Центра» — до конца года будет продолжена.
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Работы на двух наиболее резонансных строительных объектах Минска — гостинице у цирка и многофункциональном комплексе «Газпром центр» — до конца года должны активизироваться, заявил на
«По ним будет динамика. По так называемому “Кемпински” идет урегулирование финансовых вопросов между новым и старым владельцами. Я думаю, что это в ближайшее время будет отрегулировано. Технические вопросы возникают, они будут решать по ходу стройки», — заявил Черный.
Он также уточнил, что под техническими вопросами имеется в виду подбор материала для фасадов. О
«Ничего нерешаемого нет. У нас сегодня достаточно технологий, чтобы с этим разобраться», — уточнил министр, отвечая на вопрос Sputnik.
Черный подтвердил, что по завершении строительства разобранную на время работ электростанцию XIX века, памятник архитектуры, планируется «вынести как экспонат в отдельном месте рядом».
Активизируются работы, по словам министра, и по проекту многофункционального комплекса «Газпром Центр», который начали возводить на месте бывшего Московского автовокзала. Строительство заморозили год назад
«Газпром» возвращается: рассматривает проектную документацию и решения. Возможно, будет удешевление и уменьшение глобальности этого проекта, но тоже в этом году они должны выйти на площадку, разобраться с генподрядчиком. Гарантируют, что это все оживет, — рассказал министр.
Он напомнил, что эти два проекта находится на контроле у правительства и президента.