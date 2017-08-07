График выдачи пенсий изменится в Иркутской области с сентября

На два дня раньше — пенсионеры Октябрьского района Иркутска, Иркутского и Киренского районов. Позже на пять дней пенсия будет приходить в Саянск, Зиму и Зиминский, а также Тайшетский и Шелеховский районы. На четыре — в Нижнеилимский район. Позже на три дня — в Ангарский городской округ, Балаганский, Качугский и Жигаловский районы. На два дня позже будут финансировать психиатрические лечебные и исправительные учреждения.