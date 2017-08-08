Уровень инфляции на потребительском рынке Нижегородской области с января по август 2017 года составил 2,8%
Как сообщает Нижегородстат, уровень инфляции растет почти каждый месяц.
Как сообщает Нижегородстат, уровень инфляции растет почти каждый месяц.
Согласно информации, показатель уровня инфляции на потребительском рынке региона по состоянию на конец июля составил 2,8% по отношению к декабрю 2016 года. В среднем цены на продукты выросли на 3,1%, на разнообразные непродовольственные товары на 0,8% и более всего цены выросли на оказание услуг — в среднем на 5,1%.
Как сообщалось ранее, уровень инфляции на потребительском рынке Нижегородской области за первое полугодие 2017 года составлял 2,5%.