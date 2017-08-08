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09:27 (мск), источник: НТА-Приволжье

Уровень инфляции на потребительском рынке Нижегородской области с января по август 2017 года составил 2,8%

Как сообщает Нижегородстат, уровень инфляции растет почти каждый месяц.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, показатель уровня инфляции на потребительском рынке региона по состоянию на конец июля составил 2,8% по отношению к декабрю 2016 года. В среднем цены на продукты выросли на 3,1%, на разнообразные непродовольственные товары на 0,8% и более всего цены выросли на оказание услуг — в среднем на 5,1%.

Как сообщалось ранее, уровень инфляции на потребительском рынке Нижегородской области за первое полугодие 2017 года составлял 2,5%.

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