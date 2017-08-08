Уровень инфляции на потребительском рынке Нижегородской области с января по август 2017 года составил 2,8%

Согласно информации, показатель уровня инфляции на потребительском рынке региона по состоянию на конец июля составил 2,8% по отношению к декабрю 2016 года. В среднем цены на продукты выросли на 3,1%, на разнообразные непродовольственные товары на 0,8% и более всего цены выросли на оказание услуг — в среднем на 5,1%.