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08:03 (мск), источник: Volga News

В Самаре ликвидируют более 200 незаконных рекламных конструкций

За период с 24 июля по 4 августа в Самаре демонтировано 80 незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщили на оперативном совещании в администрации Самары в понедельник, 7 августа.

В Октябрьском районе ликвидировано три рекламных конструкции, в Железнодорожном районе— 10, в Советском районе— 18, в Промышленном районе убрали 22 незаконных конструкции, в Кировском — 23, в Красноглинском районе — четыре.

По данным городских властей, в Самаре остается 243 незаконных рекламных щита. Работа по их демонтажу будет продолжена.

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