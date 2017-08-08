В Самаре ликвидируют более 200 незаконных рекламных конструкций
За период с 24 июля по 4 августа в Самаре демонтировано 80 незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщили на оперативном совещании в администрации Самары в понедельник, 7 августа.
За период с 24 июля по 4 августа в Самаре демонтировано 80 незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщили на оперативном совещании в администрации Самары в понедельник, 7 августа.
В Октябрьском районе ликвидировано три рекламных конструкции, в Железнодорожном районе— 10, в Советском районе— 18, в Промышленном районе убрали 22 незаконных конструкции, в Кировском — 23, в Красноглинском районе — четыре.
По данным городских властей, в Самаре остается 243 незаконных рекламных щита. Работа по их демонтажу будет продолжена.