Воронежцам вернули переплаченные за ЖКХ 12,5 млн рублей
Всего за 2017 год жилищная инспекция обработала 12 тыс. обращений собственников.
Всего за 2017 год жилищная инспекция обработала 12 тыс. обращений собственников.
В первом полугодии 2017 года в результате проверок, проведенных государственной жилищной инспекцией Воронежской области, воронежцам вернули более 12,5 млн рублей, переплаченных за
Воронежцы переплатили 11 млн рублей МКП «Воронежтеплосеть». Меньшие суммы пришлись на ООО «РВК-Воронеж», некоторые котельные и управляющие компании.
Всего за первое полугодие 2017-го в жилищную инспекцию региона поступило более 12 тыс. обращений. По ним ведомство инициировало 1,5 тыс. проверок.