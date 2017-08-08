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07:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцам вернули переплаченные за ЖКХ 12,5 млн рублей

Всего за 2017 год жилищная инспекция обработала 12 тыс. обращений собственников.

Источник: РИА "Воронеж"

В первом полугодии 2017 года в результате проверок, проведенных государственной жилищной инспекцией Воронежской области, воронежцам вернули более 12,5 млн рублей, переплаченных за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщила глава ведомства Диана Гончарова на пресс-конференции в понедельник, 7 августа.

Воронежцы переплатили 11 млн рублей МКП «Воронежтеплосеть». Меньшие суммы пришлись на ООО «РВК-Воронеж», некоторые котельные и управляющие компании.

Всего за первое полугодие 2017-го в жилищную инспекцию региона поступило более 12 тыс. обращений. По ним ведомство инициировало 1,5 тыс. проверок.

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