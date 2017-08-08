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09:18 (мск), источник: Volga News

В первом полугодии 2017 года бюджет Самары увеличился на 11,7 млрд рублей

В понедельник, 7 августа, на оперативном совещании в администрации Самары руководитель департамента финансов и экономического развития Татьяна Офицерова предоставила доклад об исполнении городского бюджета за первое полугодие 2017 года.

Татьяна Офицерова сообщила, что на 1 июля текущего года депутатами городской думы принято семь решений об изменении в бюджет. Они связаны с поступлением средств из вышестоящих бюджетов в сумме 11,7 млрд рублей.

Руководитель профильного департамента отметила, что основным источником увеличения доходной части городской казны являются налоговые и неналоговые поступления. В первом полугодии налоговые сборы составили 6,2 млрд рублей. Основной источник — налог на доходы физических лиц. В первом полугодии его доля составила — 3,7 млрд рублей.

Также значимое место в структуре налогов занимает земельный налог и налог в виде арендной платы за использование государственного и муниципального имущества.

Безвозмездные поступления в первом полугодии составили 4,7 млрд рублей.

Что касается расходов, то на 1 июля текущего года направлено 11,8 млрд рублей. Наибольшая часть средств пошла на сферу образования и составила 5,7 млрд рублей. На национальную экономику израсходовано 1,4 млрд руб., на сферу жилищно-коммунального хозяйства — 712,9 млн рублей.

Основные параметры бюджета на 2017 год по итогам всех принятых изменений за первое полугодие следующие: доходная часть казны — 25,4 млрд руб., расходы — 27,4 млрд руб., дефицит составляет 1,8 млрд рублей.

Отчет об исполнении бюджета в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в городскую думу.

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