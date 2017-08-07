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21:52 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму ввели графики временного отключения электричества

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Энергетики ввели в Крыму графики временного отключения электропотребления, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Источник: РИА Новости

Как сказано в сообщении, 7 августа с 20.22 до 20.41 мск диспетчеры дали команду на ввод графиков временного отключения потребления суммарно на величину 70 МВт.

«В 20.47 команда выполнена, суммарно отключено в республике Крым и городе Севастополь 70 МВт (численность населения уточняется)», — говорится в сообщении.

Комментарии
4
Александр Петров
ты много че не понял не страдай
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Игорь Pikalor
А зачем отключать? Наверное по команде "отбой" свет в казарме отключают ?!)
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М А К С И М
На фиг Крым, ездим в Болгарию!
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