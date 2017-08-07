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21:53 (мск), источник: Lenta.Ru

«Нафтогаз» увеличит размер иска к «Газпрому» на пять миллиардов долларов

«Нафтогаз» планирует увеличить размер иска к «Газпрому» в Стокгольмском арбитражном суде по иску о транзите более чем на пять миллиардов долларов, доведя общую сумму требований до более чем 18 миллиардов.

Источник: Reuters

Об этом в эфире «Пятого канала» рассказал коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

«Мы рассчитываем, что по нашим искам мы получим справедливую компенсацию от “Газпрома”», — заявил менеджер, добавив, что Киев гарантирует транспортировку российского газа в ЕС.

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27 апреля «Газпром» увеличил сумму претензий к «Нафтогазу» в Стокгольмском арбитражном суде на 5,3 миллиарда долларов. В российской компании заявили, что уточненная сумма требований составила свыше 37 миллиардов долларов.

Судебная тяжба между «Газпромом» и «Нафтогазом» длится с 2014 года. Тогда российская компания обратилась в Стокгольмский арбитраж, чтобы добиться выплаты украинским предприятием штрафов за недобор топлива по условию take or pay, задолженности за поставки в мае-июне 2014-го и пени (общая сумма требований по состоянию на апрель 2017-го — свыше 37 миллиардов долларов).

В том же году «Нафтогаз» подал встречный иск, потребовав изменить цены на топливо, в том числе и те, которые были установлены до возможного принятия судом соответствующего решения. Также украинская компания настаивает на возмещении всех переплат, отмене реэкспорта и выплате «Газпромом» компенсации за снижение объемов транзита и низкую транзитную ставку. Общая сумма исковых требований «Нафтогаза» — 26,6 миллиарда долларов.

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