«Нафтогаз» увеличит размер иска к «Газпрому» на пять миллиардов долларов

Источник: Reuters

Об этом в эфире «Пятого канала» рассказал коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

«Мы рассчитываем, что по нашим искам мы получим справедливую компенсацию от “Газпрома”», — заявил менеджер, добавив, что Киев гарантирует транспортировку российского газа в ЕС.

Видео Путин заложил завод по переработке газа на Амуре

27 апреля «Газпром» увеличил сумму претензий к «Нафтогазу» в Стокгольмском арбитражном суде на 5,3 миллиарда долларов. В российской компании заявили, что уточненная сумма требований составила свыше 37 миллиардов долларов.

Судебная тяжба между «Газпромом» и «Нафтогазом» длится с 2014 года. Тогда российская компания обратилась в Стокгольмский арбитраж, чтобы добиться выплаты украинским предприятием штрафов за недобор топлива по условию take or pay, задолженности за поставки в мае-июне 2014-го и пени (общая сумма требований по состоянию на апрель 2017-го — свыше 37 миллиардов долларов).