ЦБ подал в суд заявление о банкротстве банка «Югра»

ЦБ РФ отозвал лицензию «Югры» с 28 июля. До этого, с 10 июля, регулятор ввел в банк временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), а также мораторий на удовлетворение требований кредиторов (что по закону является страховым случаем). Сумма выплат вкладчикам оценивалась в 170 млрд рублей. Основной владелец банка Алексей Хотин предложил ЦБ план спасения «Югры», однако регулятор счел его нереалистичным и отозвал у банка лицензию.