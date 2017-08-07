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21:55 (мск), источник: Интерфакс

ЦБ подал в суд заявление о банкротстве банка «Югра»

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU — ЦБ РФ подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банка «Югра» банкротом, следует из информации, размещенной на сайте суда.

ЦБ РФ отозвал лицензию «Югры» с 28 июля. До этого, с 10 июля, регулятор ввел в банк временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), а также мораторий на удовлетворение требований кредиторов (что по закону является страховым случаем). Сумма выплат вкладчикам оценивалась в 170 млрд рублей. Основной владелец банка Алексей Хотин предложил ЦБ план спасения «Югры», однако регулятор счел его нереалистичным и отозвал у банка лицензию.

Отрицательный капитал банка «Югра» после досоздания резервов оценивается в 7,04 млрд рублей.

Банк сейчас пытается оспорить в суде введение временной администрации и моратория. Арбитражный суд Москвы назначил на 15 августа предварительное заседание по иску банка «Югра» к ЦБ РФ о признании недействительными соответствующих приказов регулятора.

Банк «Югра» на конец первого полугодия 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге «Интерфакс-100».

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