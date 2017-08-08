В Краснодаре часть Новороссийской полностью закроют на ремонт после 14 августа

Источник: ЮГА.ру

По его словам, конкурсные процедуры уже завершены, подрядная организация определена.

Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил вести работы круглосуточно.

«Ул. Новороссийскую необходимо полностью привести в порядок до конца 2017 года. Это достаточно сжатые сроки, в которые предстоит уложиться. Капитальный ремонт будет идти с полным перекрытием движения по улице, поэтому работы необходимо организовать в круглосуточном режиме, в три смены. Все возможности для этого есть», — сказал Первышов.

По ул. Тургенева и ул. Восточно-Кругликовской конкурсные процедуры продолжаются, добавил Карпенко.

Как сообщали Юга.ру, согласно графику проведения ремонтных работ, ремонт Тургенева и Новороссийской должен был начаться в июле, но подрядчики вовремя найдены не были.