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11:51 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре часть Новороссийской полностью закроют на ремонт после 14 августа

Капремонт улицы Новороссийской в Краснодаре начнется после 14 августа, когда будет заключен контракт с подрядчиком. Об этом заявил директор городского департамента строительства Максим Карпенко на аппаратном совещании в администрации города.

Источник: ЮГА.ру

По его словам, конкурсные процедуры уже завершены, подрядная организация определена.

Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил вести работы круглосуточно.

«Ул. Новороссийскую необходимо полностью привести в порядок до конца 2017 года. Это достаточно сжатые сроки, в которые предстоит уложиться. Капитальный ремонт будет идти с полным перекрытием движения по улице, поэтому работы необходимо организовать в круглосуточном режиме, в три смены. Все возможности для этого есть», — сказал Первышов.

По ул. Тургенева и ул. Восточно-Кругликовской конкурсные процедуры продолжаются, добавил Карпенко.

Как сообщали Юга.ру, согласно графику проведения ремонтных работ, ремонт Тургенева и Новороссийской должен был начаться в июле, но подрядчики вовремя найдены не были.

Новороссийскую будут ремонтировать от ул. Северной до ул. Шевченко, будет отремонтировано 1,7 км дороги. Там запланирован вынос коммуникаций, прокладка новых ливневых систем, строительство сетей освещения, обустройство тротуаров, озеленение и благоустройство.

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