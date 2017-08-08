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10:35 (мск), источник: Известия

Русские узоры могут стать товарным знаком

Производители хотят избавить Россию от китайских и турецких имитаций национальных сувениров.

Источник: РИА "Новости"

Графические элементы, характерные для русских народных промыслов, могут зарегистрировать в качестве товарных знаков. С соответствующим предложением в Минпромторг обратились Ассоциация участников рынка артиндустрии и Национальный союз народных художественных промыслов. Если идею воплотят в жизнь, производителям придется платить роялти, чтобы оформлять свои товары, например, традиционными хохломскими узорами. Авторы инициативы считают, что таким образом можно будет эффективно бороться с контрафактом, а также привлечь в бюджет дополнительные средства.

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Ассоциация участников рынка артиндустрии (АУРА) и Национальный союз народных художественных промыслов (НСХП) ведут переговоры с Минпромторгом, рассказали «Известиям» в организациях. На данный момент отдельные названия «Гжель», «Хохлома», «Жостово» зарегистрированы в качестве наименования места происхождения товара. Однако эта регистрация не позволяет действенно бороться с контрафактом, поэтому появилось предложение зарегистрировать в качестве товарных знаков узнаваемые изобразительные элементы, объяснили авторы инициативы. Речь идет о регистрации товарных знаков для целого ряда народных промыслов — жостовских подносов, павловопосадских платков, хохломской росписи, холуйской миниатюры и других.

Президент АУРА Ирина Егорова в беседе с «Известиями» отметила, что организации предлагают зарегистрировать право на товарные знаки на государство в лице Минпромторга.

В Минпромторге от комментариев воздержались. Ранее по итогам встречи президента России Владимира Путина с представителями деловых организаций Новгородской области премьер-министру Дмитрию Медведеву было дано поручение создать «дорожную карту», «обеспечивающую сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов».

По словам Ирины Егоровой, регистрация торговых знаков обеспечит появление механизмов для эффективной борьбы с контрафактом.

Будут основания для предъявления претензий тем, кто незаконно выпускает продукцию. К сожалению, пока на таможне нет барьеров, и такие товары приходят из Китая и Турции. После регистрации таможня сможет не пускать продукцию, сходную до степени смешения.
Ирига Егорова

Компании, решившие использовать элементы, свойственные определенным народным промыслам, должны будут купить лицензию. Доход от роялти может составить 300−500 млн рублей в год, считают в АУРА и НСХП.

— Производителям сейчас выгодно использовать при оформлении продукции народные мотивы, которые подчеркивают «русскость» продукта, формируют доверие к нему. Но эти художественные особенности никак не защищены и принадлежат всем и никому. Кто-то скачивает из интернета и нарушает права конкретных авторов, кто-то нанимает дизайнеров. И таким образом особенности и смысл промысла размываются в сознании потребителей, — отметила Ирина Егорова.

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Член адвокатской коллегии Москвы Елена Лузанова подчеркнула, что в реализации идеи есть ряд «подводных камней», которые необходимо учесть при регистрации.

— Например, под «Хохломой» могут подразумеваться вообще все возможные изделия, декорированные художественными элементами в черно-золотой гамме вне зависимости от их места и технологии производства, — отметила Елена Лузанова.

Президент «Первой патентной компании» Анатолий Аронов считает, что получить подобную защиту для народных промыслов вполне реально — сложнее обеспечить контроль за соблюдением прав после регистрации.

— Надо будет постоянно следить, выявлять случаи незаконного использования, судиться. У Минпромторга сейчас нет свободных ресурсов, которые можно было бы отдать на эту работу. На мой взгляд, развитию художественных промыслов можно было бы помочь, просто обеспечив условия для реализации продукции на туристических маршрутах, где она будет пользоваться спросом, — сказал Анатолий Аронов.

В федеральный перечень организаций народно-художественных промыслов входит 79 предприятий из 34 субъектов Российской Федерации. В 2016 году консолидированная поддержка отрасли составила более 1 млрд рублей, из которых 15% приходится на долю региональных бюджетов.

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