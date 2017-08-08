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05:26 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Туристический комплекс «Мыс Хобой» на Байкале спроектируют за 1,4 млн рублей

Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.

Источник: IrkutskMedia.ru

Объединенная дирекция государственного природного заповедника «Байкало-Ленский» и Прибайкальского национального парка («Заповедное Прибайкалье») объявила конкурс на разработку проектно-сметной документации туристического комплекса «Мыс Хобой» на острове Ольхон на Байкале. Начальная цена контракта составляет 1,4 млн рублей. Заявка на проведение аукциона размещена на сайте госзакупок, сообщает ИА IrkutskMedia.

Согласно конкурсной документации, срок выполнения работ с момента заключения контракта составляет 45 календарных дней. Источник финансирования — из средств федерального бюджета в рамках концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года.

«В проекте должна быть предусмотрена туристическая тропа протяженностью 1,8 тысячи метров и шириной 1,2 метра, 16 смотровых площадок для размещения 8−10 человек», — говорится в документах.

Ожидается, что пиковое количество посетителей комплекса составит тысяча человек в день. Объект будет эксплуатироваться круглый год.

Сметная стоимость строящегося туркомплекса не должна превышать 19,9 млн рублей.

Заявку можно подать до 16 августа, а сам аукцион состоится 18 августа.

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