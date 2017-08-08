Туристический комплекс «Мыс Хобой» на Байкале спроектируют за 1,4 млн рублей
Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.
Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.
Объединенная дирекция государственного природного заповедника «Байкало-Ленский» и Прибайкальского национального парка («Заповедное Прибайкалье») объявила конкурс на разработку
Согласно конкурсной документации, срок выполнения работ с момента заключения контракта составляет 45 календарных дней. Источник финансирования — из средств федерального бюджета в рамках концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года.
«В проекте должна быть предусмотрена туристическая тропа протяженностью 1,8 тысячи метров и шириной 1,2 метра, 16 смотровых площадок для размещения 8−10 человек», — говорится в документах.
Ожидается, что пиковое количество посетителей комплекса составит тысяча человек в день. Объект будет эксплуатироваться круглый год.
Сметная стоимость строящегося туркомплекса не должна превышать 19,9 млн рублей.
Заявку можно подать до 16 августа, а сам аукцион состоится 18 августа.