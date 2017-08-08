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05:52 (мск), источник: Baikal-info.ru

Семейную молочную животноводческую ферму открыли в Баяндаевском районе

Семейную молочную животноводческую ферму открыли в селе Тургеневка Баяндаевского района.

Семейную молочную животноводческую ферму открыли в селе Тургеневка Баяндаевского района. Как 7 августа 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, ее посетил первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Александр Кириленко. «Создание в селе таких ферм решает не только экономические задачи — наполнение рынка качественной продукцией, но и социальные, в первую очередь, это закрепление людей на селе», — подчеркнул Александр Кириленко.

Как рассказал глава крестьянского хозяйства Анатолий Зданович, хозяйство было создано в 2007 году, а два года назад он получил грантовую поддержку на создание и развитие семейной животноводческой фермы в размере 12 млн рублей. Грант был направлен на строительство новой молочной фермы, которая оснащена современным технологическим оборудованием для доения, кормления сельскохозяйственных животных. За шесть месяцев 2017 года общее поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 29 голов и составило 152 головы.

За время реализации областной программы по развитию семейных молочных животноводческих ферм с 2012 — 2016 годы за счет средств областного бюджета гранты получили 19 глав КФХ. Сумма гранта для каждой семейной молочной животноводческой фермы зависит от предложенного бизнес-плана и составит от 11 до 12 млн рублей, с привлечением не менее 25% собственных средств.

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