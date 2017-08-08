Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа реальная цена рубля
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
"Возможности ухода РФ из Крыма нет": СМИ в США о новых санкциях
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
«Это меня решили закрыть?»: Саакашвили припугнул Порошенко фото
СМИ: 32-летняя Варнава показала фото топлесс
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Эксперты сделали 2 главных вывода после парада ВМФ РФ – СМИ
Танкисты из Кувейта позорно ошиблись на Т-72 – СМИ
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
09:54 (мск), источник: Янтарный край

Ценники в Калининградской области ползут вверх

В Калининградской области в июле 2017 года индекс потребительских цен на товары и услуги к предыдущему месяцу составил 100,02%.

В том числе на продовольственные товары — 99%, непродовольственные товары — 100,1%, услуги — 101,9%.

Более всего относительно декабря 2016 года подорожали услуги — на 5,6%. В то время как в среднем инфляция на товары и услуги достигла отметки в 2,3%. Продовольственные товары стали дороже относительно начала года на 2,9%, алкогольные напитки подорожали на 2,6%.

А вот непродовольственные товары стали дешевле — на полпроцента. Соответствующие данные приводит Калининградстат.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Охранники спецбольницы из Черняховска на время стали паломниками
Пхеньян пригрозил «физическим ответом» на новые санкции
Суд приступил к слушаниям по делу Улюкаева
В Белом доме задумались о начале торговой войны с Китаем
Кабмин предложил временно изымать полномочия регионов
Легкоатлет из РФ выиграл серебро ЧМ, которое могло быть золотом
Опрос: в регионах реновация жилья нужнее, чем в Москве
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов вышел на свободу
Спорт
Первая нейтральная: барьерист Шубенков завоевал серебро ЧМ Шубенков, завоевавший серебро ЧМ, вошел в историю легкой атлетики как первый спортсмен, который выиграл медаль мирового первенства не для своей страны, а для себя
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Стала известна этажность застройки в рамках реновации
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Дома вблизи «Москва-Сити» пойдут под снос
Леди
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались Пара выпустила совместное официальное заявление.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь