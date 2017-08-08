Ценники в Калининградской области ползут вверх

Более всего относительно декабря 2016 года подорожали услуги — на 5,6%. В то время как в среднем инфляция на товары и услуги достигла отметки в 2,3%. Продовольственные товары стали дороже относительно начала года на 2,9%, алкогольные напитки подорожали на 2,6%.