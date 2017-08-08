Ценники в Калининградской области ползут вверх
В Калининградской области в июле 2017 года индекс потребительских цен на товары и услуги к предыдущему месяцу составил 100,02%.
В Калининградской области в июле 2017 года индекс потребительских цен на товары и услуги к предыдущему месяцу составил 100,02%.
В том числе на продовольственные товары — 99%, непродовольственные товары — 100,1%, услуги — 101,9%.
Более всего относительно декабря 2016 года подорожали услуги — на 5,6%. В то время как в среднем инфляция на товары и услуги достигла отметки в 2,3%. Продовольственные товары стали дороже относительно начала года на 2,9%, алкогольные напитки подорожали на 2,6%.
А вот непродовольственные товары стали дешевле — на полпроцента. Соответствующие данные приводит Калининградстат.