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06:22 (мск), источник: Губерния онлайн

Салаты по завышенным ценам продавали в столовой хабаровского лицея

В столовой хабаровского военно-морского лицея ряд блюд продавали по завышенным ценам. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что фактическая наценка на борщ, компот, салат и другие блюда составляла от 90 до 364% вместо утвержденных 80%.

Также представители надзорного ведомства выявили аналогичные нарушения в столовой Хабаровского автодорожного техникума и кафе «Уют», расположенном в Тихоокеанском государственном университете.

Сейчас цены во всех учреждения приведены в соответствия с предъявляемыми требованиями. Виновные привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

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