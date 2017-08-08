Салаты по завышенным ценам продавали в столовой хабаровского лицея
В столовой хабаровского
В столовой хабаровского
Также представители надзорного ведомства выявили аналогичные нарушения в столовой Хабаровского автодорожного техникума и кафе «Уют», расположенном в Тихоокеанском государственном университете.
Сейчас цены во всех учреждения приведены в соответствия с предъявляемыми требованиями. Виновные привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на