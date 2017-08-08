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06:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Реконструкцией набережной Енисея заинтересовались в УФАС

Антимонопольщики сомневаются в законности контракта.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В красноярском УФАС заинтересовались контрактом на проектирование левобережной набережной Енисея. Антимонопольщики считают, что договор нарушает закон о защите конкуренции. Фотографии приказа о заведении дела опубликовал депутат ЗС Александр Глисков на своей странице в Facebook.

Согласно документам, МАУ «Центр спортивных клубов» заключил с ООО «Проектдевелопмент» контракт на разработку проекта. Документ был подписан по результатам закупки у единственного поставщика. При этом датой заключения договора стоит 18 апреля 2017 года, в то время как информация о торгах появилась лишь спустя 10 дней — 28 апреля.

В опубликованном Глисковым ответе из УФАС отмечается, что дело рассмотрит специальная комиссия. Эксперты выяснят причины заключения «запрещенного антимонопольным законодательством соглашения», которое привело к ограничению конкуренции.

Напомним, работы по благоустройству набережной Енисея уже начались. Подрядчиком выступает ООО «НСК», который занялся демонтажом бордюрного камня и подготовкой фундамента под лифт. Стоимость первого этапа работ — 153 млн рублей.

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