Реконструкцией набережной Енисея заинтересовались в УФАС

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В красноярском УФАС заинтересовались контрактом на проектирование левобережной набережной Енисея. Антимонопольщики считают, что договор нарушает закон о защите конкуренции. Фотографии приказа о заведении дела опубликовал депутат ЗС Александр Глисков на своей странице в Facebook.

Согласно документам, МАУ «Центр спортивных клубов» заключил с ООО «Проектдевелопмент» контракт на разработку проекта. Документ был подписан по результатам закупки у единственного поставщика. При этом датой заключения договора стоит 18 апреля 2017 года, в то время как информация о торгах появилась лишь спустя 10 дней — 28 апреля.

В опубликованном Глисковым ответе из УФАС отмечается, что дело рассмотрит специальная комиссия. Эксперты выяснят причины заключения «запрещенного антимонопольным законодательством соглашения», которое привело к ограничению конкуренции.