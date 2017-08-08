Арбитражный суд принял иск американской компании к «ФармСибКо»

Заявленная сумма требований — $1,4 млн или 83,6 млн в рублевом эквиваленте. Американская компания уточняет, что красноярская компания получила магнитно-резонансный томограф (модель SIGNA Ovation), с контейнером, общей стоимостью $982 тыс. Полученный заказ так и не был полностью оплачен.

ООО «ФармСибКо» зарегистрировано в Красноярске по ул. Складской. Как следует из открытых источников, компания работает в формате аптечных супермаркетов под брендами «Мелодия здоровья» и «Фармсибко»."ФармСибКо — структура семьи депутата Законодательного Собрания Юрия Данильченко. Сейчас в ее учредителях числится Данила Данильченко, а до 2017 года, согласно данным базы «Контур Фокус», в их числе был Юрий Данильченко. Среди видов деятельности — управление недвижимостью, торговля парфюмерией и косметикой, аренда, лизинг медоборудования.