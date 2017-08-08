Совмин уточнил перечень госпрограмм на 2016−2020 годы
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров № 580 от 3 августа 2017 года уточнен перечень государственных программ на 2016−2020 годы, сообщили БЕЛТА в
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров № 580 от 3 августа 2017 года уточнен перечень государственных программ на 2016−2020 годы, сообщили БЕЛТА в
В частности, дополнена Государственная программа развития машиностроительного комплекса Беларуси на 2017−2020 годы. Предусматривается разработка новой редакции Государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог в Беларуси со сроком реализации в 2017—2020 годах, состоящей из двух подпрограмм.
Также дополнены новыми подпрограммами некоторые государственные программы.
«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016 — 2020 годы» дополнена подпрограммой «Обеспечение функционирования системы управления охраной окружающей среды в Республике Беларусь и реализация мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды на региональном уровне». Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016−2020 годы — подпрограммами «Информационно-коммуникационная инфраструктура», «Инфраструктура информатизации» и «Цифровая трансформация».
Структура Государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси приведена в соответствие с требованиями указа № 289 от 25 июля 2016 года. Реализуемые по данной программе мероприятия, не входящие в иные подпрограммы, включены в подпрограмму «Обеспечение общих условий функционирования агропромышленного комплекса».
Из Государственной программы «Наукоемкие технологии и техника» на 2016−2020 годы исключена подпрограмма «Интеграция Белорусской атомной электростанции в энергосистему Республики Беларусь».
Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования.