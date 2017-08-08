Власти Красноярска минимизируют расходы на обслуживание кредитов
Проведение очередного аукциона назначено на 28 августа.
Проведение очередного аукциона назначено на 28 августа.
Администрация Красноярска объявила аукционы на предоставление городу двух возобновляемых кредитных линий с лимитом 500 млн рублей каждая. Это делается для минимизации расходов на обслуживание долга, сообщает
Проведение очередного аукциона назначено на 28 августа. Процентная ставка станет известна по итогам электронных аукционов. В июле ставки сложились на уровне 8,9−9%, что ниже действующей ключевой.
Отмечается, что по итогам аукционов имеющийся муниципальный долг не увеличится, а расходы на его обслуживание снизятся.
Напомним, в июне 2017 года администрация Красноярска брала кредит на 1,3 млрд руб. Деньги, согласно имеющейся информации, пойдут на погашение старых задолженностей, а также для покрытия дефицита бюджета.
Сумма была разбита на пять лотов — два по 200 млн руб. и три по 300 млн. Все кредиты берутся на 3 года. Займы берутся для финансирования дефицита бюджета города и погашения кредитных обязательств. По данным на сайте госзакупок, с начала 2017 года сумма кредитов администрации Красноярска составила 2,7 млрд рублей.