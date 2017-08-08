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08:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Власти Красноярска минимизируют расходы на обслуживание кредитов

Проведение очередного аукциона назначено на 28 августа.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Администрация Красноярска объявила аукционы на предоставление городу двух возобновляемых кредитных линий с лимитом 500 млн рублей каждая. Это делается для минимизации расходов на обслуживание долга, сообщает пресс-служба мэрии.

Проведение очередного аукциона назначено на 28 августа. Процентная ставка станет известна по итогам электронных аукционов. В июле ставки сложились на уровне 8,9−9%, что ниже действующей ключевой.

Отмечается, что по итогам аукционов имеющийся муниципальный долг не увеличится, а расходы на его обслуживание снизятся.

Напомним, в июне 2017 года администрация Красноярска брала кредит на 1,3 млрд руб. Деньги, согласно имеющейся информации, пойдут на погашение старых задолженностей, а также для покрытия дефицита бюджета.

Сумма была разбита на пять лотов — два по 200 млн руб. и три по 300 млн. Все кредиты берутся на 3 года. Займы берутся для финансирования дефицита бюджета города и погашения кредитных обязательств. По данным на сайте госзакупок, с начала 2017 года сумма кредитов администрации Красноярска составила 2,7 млрд рублей.

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