Власти Красноярска минимизируют расходы на обслуживание кредитов

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Администрация Красноярска объявила аукционы на предоставление городу двух возобновляемых кредитных линий с лимитом 500 млн рублей каждая. Это делается для минимизации расходов на обслуживание долга, сообщает пресс-служба мэрии.

Проведение очередного аукциона назначено на 28 августа. Процентная ставка станет известна по итогам электронных аукционов. В июле ставки сложились на уровне 8,9−9%, что ниже действующей ключевой.

Отмечается, что по итогам аукционов имеющийся муниципальный долг не увеличится, а расходы на его обслуживание снизятся.

Напомним, в июне 2017 года администрация Красноярска брала кредит на 1,3 млрд руб. Деньги, согласно имеющейся информации, пойдут на погашение старых задолженностей, а также для покрытия дефицита бюджета.