Тенге ослабел на утренних торгах
Курс нацвалюты составил 332,04 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Курс нацвалюты составил 332,04 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По итогам предыдущей дневной сессии 7 августа стоимость одного доллара составляла 331,75 тенге. Первая сделка утренних торгов 8 августа прошла по цене 331,8 тенге. Это и стало минимальной стоимостью. Максимальная цена достигла 332,17 тенге. Объем торгов составил 33,95 миллиона долларов.
Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 332,1−332,8 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 10.56 по времени Астаны составила 52,15 доллара за баррель.