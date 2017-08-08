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08:31 (мск), источник: Tengrinews

Тенге ослабел на утренних торгах

Курс нацвалюты составил 332,04 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По итогам предыдущей дневной сессии 7 августа стоимость одного доллара составляла 331,75 тенге. Первая сделка утренних торгов 8 августа прошла по цене 331,8 тенге. Это и стало минимальной стоимостью. Максимальная цена достигла 332,17 тенге. Объем торгов составил 33,95 миллиона долларов.

Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 332,1−332,8 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 10.56 по времени Астаны составила 52,15 доллара за баррель.

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