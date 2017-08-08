Преемник «Дальспецстроя» быстро достроит в Хабаровске только два дома

Источник: Восток Медиа

«Главное военно-строительное управление № 6», заменившее «Дальспецстрой», планирует к концу этого года сдать в Хабаровске всего два дома. При этом дольщикам уже прислали новое дополнительное соглашение, в котором указаны две даты окончания строительства: апрель 2019 года и конец 2017-го с припиской «возможно».

В дальневосточной столице в ведении ГВСУ № 6 находятся четыре дома, в которых люди уже купили квартиры. Им впервые устроили экскурсию по строящимся зданиям. Однако пропуск в свои квартиры получили только по четыре человека от каждой многоэтажки. В итоге «избранные» увидели в доме № 26 на улице Выставочной голые стены и дыры в потолках.

«Мы увидели, сколько там ещё внутренних отделочных работ, также различных коммуникаций не сделано. А это обещание — завершить работы в декабре 2017 года — у всех у нас вызывает очень большие сомнения», — рассказала корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» дольщик Наталья Меженская.

Больше всего людей пугает отсутствие отопления. К монтажу тепловых узлов, по словам участников экскурсии, даже не приступали. Дольщики опасаются, что если отопление не подключат к октябрю, то работы вновь «заморозят» до весны.

Застройщику не хватает денег на возведение домов и на зарплаты рабочим, поэтому дольщикам предлагают переоформить договоры и получить квартиру в других зданиях, которые должны доделать в этом году. Нанять больше людей в ГВСУ № 6 не могут и объясняют это нехваткой денег.

«Мы их перебрасываем с одного дома на другой, не можем людей заменить. При этом, понимая, что финансовое состояние у ГВСУ достаточно просевшее, наращивать темпы себе дороже. Мы просто не потянем людей», — объяснил генеральный директор ФГУП «ГВСУ № 6» Андрей Назаров.