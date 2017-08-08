Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
«Мы возьмемся за Путина»: член конгресса США об импичменте Путину
8 идей для дизайна маленькой спальни
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Саакашвили «присосался» к Трампу — американские СМИ
32-летняя Екатерина Варнава показала фото топлесс
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Киев предупредил Белоруссию о возможных санкциях – СМИ
Басурин: ВСУ идут в атаку на юге ДНР, есть жертвы
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
10Перестрелка в здании Мособлсуда
08:40 (мск), источник: Восток Медиа

Преемник «Дальспецстроя» быстро достроит в Хабаровске только два дома

Остальные здания обещают сдать в 2019 году.

Источник: Восток Медиа

«Главное военно-строительное управление № 6», заменившее «Дальспецстрой», планирует к концу этого года сдать в Хабаровске всего два дома. При этом дольщикам уже прислали новое дополнительное соглашение, в котором указаны две даты окончания строительства: апрель 2019 года и конец 2017-го с припиской «возможно».

В дальневосточной столице в ведении ГВСУ № 6 находятся четыре дома, в которых люди уже купили квартиры. Им впервые устроили экскурсию по строящимся зданиям. Однако пропуск в свои квартиры получили только по четыре человека от каждой многоэтажки. В итоге «избранные» увидели в доме № 26 на улице Выставочной голые стены и дыры в потолках.

«Мы увидели, сколько там ещё внутренних отделочных работ, также различных коммуникаций не сделано. А это обещание — завершить работы в декабре 2017 года — у всех у нас вызывает очень большие сомнения», — рассказала корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» дольщик Наталья Меженская.

Больше всего людей пугает отсутствие отопления. К монтажу тепловых узлов, по словам участников экскурсии, даже не приступали. Дольщики опасаются, что если отопление не подключат к октябрю, то работы вновь «заморозят» до весны.

Застройщику не хватает денег на возведение домов и на зарплаты рабочим, поэтому дольщикам предлагают переоформить договоры и получить квартиру в других зданиях, которые должны доделать в этом году. Нанять больше людей в ГВСУ № 6 не могут и объясняют это нехваткой денег.

«Мы их перебрасываем с одного дома на другой, не можем людей заменить. При этом, понимая, что финансовое состояние у ГВСУ достаточно просевшее, наращивать темпы себе дороже. Мы просто не потянем людей», — объяснил генеральный директор ФГУП «ГВСУ № 6» Андрей Назаров.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году застройщик передал в эксплуатацию всего два дома в дальневосточной столице. В ноябре Владимир Путин заявлял об упразднении головной структуры предприятия — Спецстроя России — из-за многочисленных претензий заказчиков и органов власти. В декабре в «Дальспецстрое» сообщили, что застройщик продолжит работу как самостоятельная структура. В мае этого года предприятие переименовали в ГВСУ № 6.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Невыездной мэр Уссурийска борется с последствиями наводнения
Улицы Хабаровска утонули в потоках дождя
Пхеньян пригрозил «физическим ответом» на новые санкции
Пентагон разработал план нанесения ударов по территории Филиппин
В Белом доме задумались о начале торговой войны с Китаем
Власти Венесуэлы обвинили в контрабанде наркотиков
Двойственные чувства: легкоатлет Шубенков выиграл серебро ЧМ
Власти Чикаго подали иск против администрации Трампа
В Японии умер актер, сыгравший роль Годзиллы
Спорт
Первая нейтральная: барьерист Шубенков завоевал серебро ЧМ Шубенков, завоевавший серебро ЧМ, вошел в историю легкой атлетики как первый спортсмен, который выиграл медаль мирового первенства не для своей страны, а для себя
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Москве обещают массовые суды из-за реновации
Для апартаментов готовят новый закон
Леди
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались Пара выпустила совместное официальное заявление.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь