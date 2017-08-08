Из Перми появится прямой авиарейс в Новосибирск
С 1 сентября из Перми в Новосибирск будет летать прямой рейс. Обслуживает его авиакомпания S7. Полёты будут осуществляться два раза в неделю: по понедельникам и пятницам в 23.40 — на самолётах Embraer
С 1 сентября из Перми в Новосибирск будет летать прямой рейс. Обслуживает его авиакомпания S7. Полёты будут осуществляться два раза в неделю: по понедельникам и пятницам в 23.40 — на самолётах Embraer
Стоимость билета в одну сторону составит 5 тыс. 979 руб.